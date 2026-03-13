Однак картоплю завантажили не для їжі, мішки з нею насправді заміняли пасажирів. І причина такого кроку – доволі дотепна, повідомляє Supercar Blondie.

Радимо ознайомитися Пілот Мі-8 приземлився дати смаколики дитині з прапором: неймовірні історії військових з фронту

Для чого літак завантажили 9 тоннами картоплі?

Так інженери намагалися розв'язати проблему, яка не дає спокою багатьом мандрівникам. А саме щодо нестабільного WI-FI-з'єднання на борту літака.

Річ у тім, що забезпечити стабільну роботу сигналу всередині металевої труби, заповненої людьми, складніше, ніж здається. Адже бездротові хвилі відбиваються від елементів салону та змінюються залежно від місця розташування пристроїв. Навіть переміщення ноутбука на кілька сантиметрів на столику може вплинути на з'єднання.

Щоб точно зрозуміти, як поводяться сигнали всередині переповненого літака, – компанії Boeing був потрібен салон, повний пасажирів. Щоправда, одразу ж виникла проблема – випробування мали тривати кілька днів, а просити сотні добровольців сидіти абсолютно нерухомо весь цей час – нереалістично.

Тому фахівці вибрали простіший варіант – вони заповнили сидіння списаного літака мішками з картоплею, загальною вагою понад 9 тисяч кілограмів.



"Картопляні" пасажири допомогли інженерам Boeing розв'язати проблему з WI-FI-з'єднанням / Фото взято із сайту Supercar Blondie

Як картопля може допомогти з WI-FI-з'єднанням?

Виявилося, що картопля взаємодіє з радіосигналами майже так само, як людський організм. Тобто вона поглинає та відбиває бездротові сигнали, як це роблять пасажири.

Після того, як салон було повністю заповнено "картопляними" пасажирами, інженери Boeing провели тести на підключення по всьому літаку. Оскільки картопля імітувала, як реальні пасажири впливають на сигнал, команда змогла точно виміряти, де в польоті Wi-Fi була сильним, а де виникали проблеми.

У підсумку експеримент допоміг значно спростити визначення слабких місць у салоні та правильно налаштувати антени й інше обладнання. Таким чином, покращилася робота бортового інтернету на борту таких літаків, як Boeing 777, 747-8 і 787.

На відміну від реальних людей, картоплі ніколи не було нудно, і вона "сиділа" тихо цілими днями, поки інженери збирали всі необхідні дані.

Чи захищає шапочка з фольги від 5G?

Сьогодні в Україні тестують 5G – нове покоління мобільного інтернету. І деякі люди бояться, що разом із цим посиляться і радіочастотні електромагнітні поля, які можуть суттєво вплинути на самопочуття. І щоб захиститися – одягають шапочки з фольги.

Але чи справді захищає фольга? Відповідно до результатів одного з останніх досліджень, фольга здатна блокувати електромагнітні перешкоди. І її застосовують в інфраструктурі 5G. Однак мовиться не про алюмінієву фольгу, а про мідну.

А щодо шапочок з фольги, вони справді зменшують інтенсивність і захищають від негативних наслідків впливу радіочастотних електромагнітних полів. Але щоб захиститися – шапочка з фольги має бути щонайменше герметичною. Крім того, слід повністю загорнутися у фольгу, щоб заблокувати потрапляння радіохвиль у ваше тіло.

Більше про те, чи потрібно носити шапочки з фольги для захисту від 5G – у матеріалі 24 Каналу.