На узбережжі Файлд у Ланкаширі волонтери висадили близько 2 тисяч різдвяних ялинок. Так вони хочуть створити нові шари піщаних дюн, повідомляє DW.

Як ялинки захищають узбережжя Ланкашира?

Проєкт існує понад три десятиліття, проте останнім часом його активізували через підвищення рівня моря та посилення штормів. Оскільки прибережні будинки опинилися під загрозою затоплення.

Узбережжя Ланкаширу втратило близько 80% природних дюн, а рівень моря піднявся майже на 20 сантиметрів. Це робить захисні дюни надзвичайно важливими для громад і будинків, вважають експерти.

Раніше піщані дюни простягалися на багато кілометрів углиб материка, але ми колонізували ці території та збудували міста, тому зараз від них залишився лише дуже тонкий фрагмент,

– зазначає Емі Пеннінгтон з організації Lancashire Wildlife Trust, яка реалізує проєкт зі збереження піщаних дюн, пише The Guardian.

Волонтери уздовж узбережжя закопали тисячі викинутих ялинок. Під впливом вітру гілки дерев затримують пісок, поступово утворюючи нові дюни. І вони зможуть досягати висоти у 3 метри та повинні проіснувати довго.



У Британії закопують тисячі різдвяних ялинок, аби вони захистили будинки від підвищення рівня моря / Фото The Guardian

За словами Пеннінгтон, це також дуже важливо для дикої природи. Адже разом із новими піщаними дюнами утворюється безліч місць проживання для великої кількості видів тварин і ендемічних видів, які не змогли б жити деінде. Наприклад, для піщаних ящірок, пише BBC.

Додамо, що у цьому районі піщаних ящірок не бачили близько 60 років. Поте останнім часом їх з'являється все більше та більше. Фахівці припускають, що вони розмножуються у дюнах.

Ялинка не скидає голки масово, як листяні дерева восени, бо її голки – це спеціально адаптоване листя. Вони витримують холод і посуху завдяки восковому покриттю та вузькій формі.

Ця особливість дозволяє дереву фотосинтезувати взимку, коли інші рослини "сплять", забезпечуючи виживання в суворому кліматі.

Те, що ялинки ніколи не скидають голки, – міф. Насправді вони оновлюються поступово, і пожовтіння нижніх гілок – нормальний цикл, а не хвороба.

