Про цього легендарного вампіра світ дізнався у 1897 році завдяки однойменному роману ірландського письменника Брема Стокера. А у 1931 році цей образ підхопив Голлівуд – аристократ у чорному плащі з гіпнотичним поглядом став символом вампіра та назавжди змінив попкультуру.

Чи існував Дракула насправді та хто став його прообразом?

Хто такий Влад Цепеш – людина, яка надихнула Стокера на образ Дракули?

Хоча Дракула може здатися унікальним персонажем, проте Стокер насправді черпав натхнення з реальної людини, яка відзначалася ще більшою та жахливішою жагою крові. Мовиться про Влада III, князя Валахії. У світі його знають краще як Влада Цепеша.

Народився він на території гірського району Трансильванія – сьогодні це центральна частина Румунії. Родина Влада походила з династії Басарабів. Тому в румунській історії Влада ІІІ Дракулу знають також як Влада ІІІ Басараба – правителя, що захистив румунські землі від османського гніту.

Існують суперечки щодо реальної дати народження Влада III. Наразі вважають, що він з'явився на світ між 1429 та 1436 роками у містечку Сігішоара (західні медіа називають 1431 рік). Досі існує адреса, де, за припущеннями, проживала сім'я – нині це вулиця Бляхарів, 5 у Сігішоарі. Там майбутній правитель жив із батьком, імовірно матір'ю, а також двома братами.

Батько загартовував Влада з малих років. Деякі історики переконують, що спочатку той опанував зброю, а потім уже грамоту.

Чому Влада III почали називати Дракула?

У румунській мові dracul може походити як від слова "дракон", так і від "диявола". Власне, ім'я Дракула походить від першого слова.

Ім'я Дракул (без "а" у кінці) ще у 1431 році отримав батько Влада III – Влад II. Тоді король Угорщини Сигізмунд посвятив його у лицарський орден Дракона. Завдяки цьому званню він і отримав нове ім'я, також йому належало носити на одязі зображення цієї міфічної істоти. Згодом Влад III успадкував від свого батька ім'я Дракул.

Довідка! Хоча Трансильванія і є історичною областю Румунії, проте протягом історії кілька разів входила до складу Угорщини. Так у нашій історії і з'явився король Угорщини Сигізмунд.

Згідно з легендою, Влада ІІ називали "диявол" – через приналежність до згаданого вище Ордену, який боровся з Османською імперією. Крім того, у XIX столітті, зокрема, завдяки роману Брема Стокера це ім'я набуло нових барв і Влада III почали асоціювати лише із "сином диявола".

Однак запам'ятався він в історії під зовсім іншим прізвиськом – Цепеш. У перекладі з румунської означає "той, хто насаджує на кілок".

Історики називають Влада III доволі жорстоким правителем. Зокрема, він відзначався катуваннями опозиції. А у ті часи на території Валахії відбувалися часті та тривалі конфлікти між боярами. Тож він вдавався до наджорстких методів, щоб зміцнити свою владу воєводи.

Найулюбленішою його публічною стратою було насаджування людей на кілок. Здебільшого жертв насаджували на високий стовп. Таким способом катували всіх: і чоловіків, і жінок, і дітей. За словами дослідниці Александри Бартосевич, Влад Цепеш так убив від 40 тисяч до 100 тисяч людей.

У 1460-х і 1470-х роках, відразу після винаходу друкарського верстата, багато із цих історій про Влада передавали усно, а потім різні люди збирали їх у брошури та друкували. Щоправда багато хто з тих, хто друкував ці брошури, були вороже налаштовані до Влада III,

– зазначає авторка книги "Дракула: сенс і нонсенс" і професорка англійської літератури Елізабет Міллер у коментарі Live Science.

Водночас історик Денеш Хараї у своєму дослідженні 2025 року переконує, що оповіді про величезну кількість страт на кілку є сильним перебільшенням через сенсаційність повідомлень XV століття. Насправді, як зазначає Хараї, страта на кілок була "винятковим знаряддям для виняткових ситуацій".

Чи реальний замок Дракули у Трансильванії?

Хоча Дракулу пов'язують з Трансильванією, однак історично Влад Цепеш ніколи тут нічим не володів, розповідає професор середньовічної історії та археології Університету Флориди Флорін Курта.

А замок Бран ніколи не був резиденцією волоського князя, додає він. Хоча сьогодні цю туристичну пам'ятку Трансильванії часто називають замком Дракули.

Оскільки замок розташований у горах, у туманній місцевості, і має моторошний вигляд – це саме те, що можна очікувати від замку Дракули. Але Влад III ніколи там не жив. Він навіть жодного разу там не ступав,

– підкреслює Курта.

За його словами, також є сумніви щодо Сігішоари. Історик зазначає, що його батько справді тут володів резиденцією, однак немає впевненості, що це місце народження Влада III. Він також припустив, що Влад Цепеш народився у Тирговіште, яке на той час було королівською резиденцією князівства Валахія. Там Влад II був воєводою або правителем.

У селі Скварява на Львівщині розташований костел святого Архангела Михаїла. Його гостроверхі шпилі, нетинькована цегла, провалені дахи й порослі травою стіни створюють атмосферу справжнього готичного горору.​

Костел збудували у 1900-х роках у модерному стилі з виразними неоготичними рисами. Тобто зі стрільчастими вікнами, високими фронтонами та цегляними стінами без тинькування.

У радянські часи споруду римсько-католицького храму використовували як господарське приміщення. Згодом вона геть запустіла, інтер'єри розграбували, дах і перекриття поступово зруйнувалися.

Докладніше про пам'ятку на Львівщині, яку легко сплутати з декораціями до фільму про Дракулу, – у матеріалі 24 Каналу.