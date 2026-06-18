Ба більше, цей вишуканий ласий шедевр уже встиг наробити галасу в Європі та вибороти престижну міжнародну нагороду. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Як бабусин рецепт допоміг створити новий кулінарний шедевр – Львівський торт?

Гастрономічна карта України поповнилася новою солодкою візитівкою у 2016 році. Мовиться про Львівський торт, що став справжнім маніфестом любові до рідного міста, поєднавши багатовікові традиції галицької випічки та сміливі сучасні тренди.

Звісно, коли йдеться про солодкі візитівки українських міст, першим на думку спадає легендарний торт "Київський" з його хрустким безе та фундуком, або ж вишуканий "Харківський". Проте й у місті Лева вміють готувати не лише сирники та штруделі.

Історія створення Львівського торта нагадує захопливий кулінарний роман. У 2016, готуючись до святкування 760-річчя Львова, відома львівська майстриня та власниця кондитерської майстерні "Лігумінка" Роксолана Плахтій вирішила зробити місту особливий подарунок. Вона звернулася до сімейних джерел, і за основу нового шедевра взяла унікальні рукописні записи її 85-річної бабусі.

Один із варіантів приготування Львівського торта: дивіться відео vanil_shokolad

Кондитери прагнули зберегти автентичний дух старовинного Львова, де українські кулінарні традиції століттями доповнювалися австрійськими, польськими, єврейськими та вірменськими нотками. І це їм вдалося, адже тріумф прийшов навіть до офіційної презентації торта львів'янам.

У лютому 2016 року авторський "Львівський торт" поїхав на престижну міжнародну виставку Sweet Expo у Варшаві. Там професійне журі з 8 найкращих кондитерів з усього світу оцінювало конкурсантів за неймовірними 1600 критеріями – від ідеї та складності виконання до смакових нюансів.

І торт зі Львова, прикрашений унікальною ліпниною ручної роботи та декорований у 12 різних техніках, виборов заслужене золото, обійшовши сотні європейських конкурентів. Подейкували, що Львівський торт перевершує навіть легендарний Київський.

Які інгредієнти є у складі Львівського торта?

Рецепт "Львівського торта" – це справжня гастрономічна поема, написана мовою вишуканих смаків. Там гармонійно поєднуються насичена гірчинка ранкової кави, глибокий смак темного шоколаду, природна солодкавість натурального меду та яскраві, свіжі нотки апельсинових цукатів. Коротко кажучи, усе те, без чого складно уявити смак Львова.

Блогер продегустував Львівський торт та поділився докладними враженнями: дивіться відео pasha_kyiv

А особливого галицького колориту додає ніжне згущене молоко – пряме відсилання до знаменитих домашніх андрутів, які колись готувала кожна львівська господиня. Усе це багатство доповнює велика кількість хрустких підсмажених горіхів та кілька крапель благородного коньяку для неповторного аромату. Ясна річ, немає там жодних штучних домішок чи консервантів.

Зверніть увагу: запатентований "Львівський торт" виготовляють тільки вручну майстри "Лігумінки", і скуштувати його або придбати цілим можна у фірмових закладах мережі у Львові. Але під цією назвою горіхово-білкові торти продають і в інших місцях, а також пропонують чимало рецептів у мережі.

Які ще легендарні солодощі українських міст варто спробувати?

Створення фірмових солодощів, які стають символами цілих регіонів – це давня та надзвичайно смачна українська традиція. Безумовним лідером і найвідомішим кондитерським брендом країни залишається столиця, адже історія створення знаменитого "Київського торта" налічує вже понад пів століття.

Проте сьогодні власні солодкі шедеври активно презентують й інші куточки України. Наприклад, нещодавно з'явився унікальний "Чернівецький торт", дизайн якого повторює орнамент черепиці знаменитої Резиденції митрополитів, а в рецептурі поєднано шоколад, вишню та сушені абрикоси.