Є легенди, які переживають навіть ті факти, з якими важко сперечатися. Цвіт папороті – одна з них. Про нього розповідали задовго до появи сучасної науки, шукали в купальську ніч і вірили, що він може подарувати людині те, про що інші можуть лише мріяти, пише Fakty pro.

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Чому цвіт папороті існує лише в легендах?

З наукового погляду знайти квітку папороті неможливо. Причина проста – папороті взагалі не цвітуть. На відміну від більшості рослин, які розмножуються за допомогою квітів і насіння, папороті належать до значно давнішої групи рослин. Вони з'явилися на Землі задовго до перших квіткових видів і використовують інший спосіб розмноження – спори.

Неймовірна рослина / Фото unsplash

Якщо перевернути листок папороті, на його нижньому боці часто можна побачити маленькі коричневі цятки. Саме там формуються спори, з яких згодом розвиваються нові рослини.

Через це жодна папороть не здатна утворити бутон чи квітку незалежно від пори року, місця зростання або народних вірувань. Для ботаніків питання давно закрите – квітки папороті в природі не існує.

Звідки взялася легенда про чарівну квітку?

Попри це, переказ про цвіт папороті виявився напрочуд живучим. Етнографи вважають, що він виник ще в дохристиянські часи й був пов'язаний із літнім сонцестоянням та святом Купала.

Для наших предків ця ніч вважалася особливою. Їй приписували магічні властивості, а пошук квітки папороті став символом випробування, удачі та пошуку чогось недосяжного. Не випадково в легендах майже ніхто не знаходить квітку легко. Герой повинен зайти в темний ліс, подолати страх, не озиратися на дивні звуки та витримати різні спокуси. У багатьох переказах головною цінністю виявляється навіть не сама квітка, а шлях до неї.

Саме тому легенда пережила наукові пояснення. Люди давно знають, що папороті не цвітуть, але історія про загадкову квітку нікуди не зникла. Вона стала частиною народної культури – одним із найвідоміших символів Купальської ночі, який продовжує жити навіть тоді, коли ботаніка говорить протилежне.