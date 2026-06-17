Історичні хроніки свідчать, що страта Підкови стала результатом цинічної геополітичної угоди між польським королем Стефаном Баторієм та турецьким султаном Мурадом III. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому Івана Підкову вважали велетнем із надлюдською силою?

Іван Підкова, відомий також як Іван Серпяга або Іоан Воде, був справжнім феноменом свого часу. Розповідають, що першим словом, яке почуло немовля після народження (у 1533 році на Брацлавщині чи у Молдові) було здивоване "Ого!" від баби-пупорізки. Вже дорослим Підкова мав начебто просто неймовірний зріст – 2 метри 29 сантиметрів.

Легенди кажуть, що малюком його викрали татарські людолови, але козаки врятували хлопця, і він виріс на Січі, ставши уособленням козацької відваги. У юності високий красень мріяв про весілля та обрав собі крихітну наречену, але трагедія зруйнувала плани – кочовики спалили його рідне село та викрали і батьків, і кохану. Тоді 17-річний юнак зібрав загін таких самих відчайдухів і вирушив на Хортицю – мститися.

Його фізична міць шокувала сучасників. Прізвисько Підкова здобув якраз за те, що міг голими руками гнути та ламати кінські підкови та срібні монети. А ще Іван міг нібито зупинити важкий віз, запряжений шістьма кіньми, просто схопивши його за заднє колесо, і волячим рогом легко пробивав міцні дубові ворота.

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Як королівська зрада позбавила Підкову молдовського трону?

Життя Підкови було сповнене карколомних пригод. Він брав участь у морських походах під проводом Самійла Кішки, палив татарські фортеці під Очаковом, Кафою та Козловом, і кілька разів його обирали кошовим отаманом. У листопаді 1577 року, відгукнувшись на заклик місцевого люду, Іван заявив про свої права на престол Молдови як брат колишнього господаря Іоана III Воде Лютого.

З невеликим загоном у 1200 козаків під керівництвом Якова Шаха Іван Підкова розгромив турецького ставленика Петра Мірчича Кривого (також відомого як Петро Кульгавий) і звільнив столицю Ясси, де його проголосили новим господарем. Але тріумф козацького ватажка на молдовському престолі тривав лише 2 місяці, після чого величезна османська армія змусила козаків відступити на Поділля.

Тут і сталася підла зрада – брацлавський воєвода Януш Збаразький заманив Підкову до Варшави під приводом "примирення" з королем Стефаном Баторієм. Натомість козацького ватажка підступно заарештували.

Султан Мурад III так сильно прагнув смерті непокірного козака Івана Підкови, що надіслав польському монарху Стефану Баторію вельми специфічний хабар – 50 вгодованих биків, 4 бочки добірного вина, 2 бочки маринованих лимонів та розкішного коня. Баторій у цей час вів виснажливу війну з Московським царством і боявся конфлікту з Османами, тож не встояв і підписав смертний вирок українському герою.

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Які містичні знаки супроводжували страту Івана Підкови у Львові?

Перед стратою у Львові влада намагалася не провокувати народний гнів. Щоб не ображати відомого отамана брудною в'язницею, для нього спеціально винайняли кімнату у кам'яниці у самому центрі міста. Сам король Стефан Баторій, побоюючись заворушень, на світанку дня страти поспіхом виїхав зі Львова на дводенне полювання.

16 червня 1578 року на площі Ринок, перед очима турецьких послів та величезного натовпу, Іван Підкова спокійно постелив перед собою килимок на соломі, загорнув комір сорочки та виголосив свої легендарні останні слова:

Мене привели на смерть, хоч у своєму житті я не звершив нічого такого, за що заслужив би такий кінець. Я знаю одне: я завжди боровся мужньо як чесний лицар проти ворогів християнства і завжди діяв для добра і користі своєї Батьківщини, і було в мене єдине бажання – бути їй опорою.

Кат одним ударом відрубав голову велетню. У цей самий момент із тріском завалився передстінок ратуші, на який вилізло занадто багато глядачів. Хоча ніхто не постраждав, львів'яни сприйняли це як страшне знамення та Божий гнів за вбивство праведника.

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Чому козаки таємно перепоховали свого ватажка в Каневі?

Після страти вірні козаки забрали тіло свого ватажка, акуратно пришили голову назад і спочатку поховали його в підземеллях львівської Успенської церкви. Проте невдовзі, виконуючи заповіт героя, побратими таємно викрали останки та в зеленій труні перевезли їх до Канева. Івана Підкову поховали в православному монастирі під Чернечою горою, де традиційно доживали віку старі січовики.

Ця могила стала сакральним місцем. Саме там спочиває ще щонайменше 5 козацьких гетьманів. Тарас Шевченко, натхненний подвигами героя, написав у 1840 році поему "Іван Підкова". За народними переказами, саме дивлячись на могилу Підкови, Шевченко промовив: "Тут був козацький цвинтар, тут похований Іван Підкова. Нехай мене тут і поховають".

Сьогодні пам'ять про велетня живе у бронзі. В Україні встановлено пам'ятники Підкові у Черкасах, Каневі та, звісно, у Львові на однойменній площі. Що цікаво, цей останній у 1982 році встановили таємно за одну ніч і без жодних офіційних дозволів радянської влади.