Чи справді Йордан повертає своє русло та чи відбувається це лише 19 січня. Про це розповість 24 Канал з посиланням на священника та капелана ПЦУ Романа Грищука.

До теми Святкування Водохреща у Києві: де у столиці можна безпечно зануритися у воду

Яка особливість річки Йордан?

Священнослужитель нагадує, що Йордан – коротка, неширока, не судноплавна річка, яка має дуже холодну воду. Вона бере початок на Голанських висотах і тече тектонічною западиною Гхор через озера Хула та Тиверіадське (Кинерет) і зрештою впадає у Мертве море.

Довжина річки – 252 кілометри, найбільша ширина – 30 метрів, а глибина – 5 метрів. Річка має швидку течію протяжністю 75 кілометрів до озера Хула, яке дещо вище за рівень Галілейського моря. Через 25 кілометрів після виходу з озера вона впадає до Галілейського моря.

За словами Романа Грищука, кінцева ділянка Йордану похила, що зумовлює спокійну, майже непомітну, течію річки до місця впадання в Мертве море.

"Попри пустинний рельєф і спекотний клімат, Ізраїль є потужною сільськогосподарською країною. Трубочки з водою підходять до кожного деревця та кущика. І все це завдяки водам Йордану. Води Йордану сильно розбираються на зрошення в Ізраїлі, тому влітку у нижній течії річка майже пересихає. Стік становить 10 – 15 кубічних метрів на секунду", – зауважив Роман Грищук.

Як пояснює він, тому і Мертве море, єдиною притокою якого є Йордан, на три чверті уже не море, а майже потічок поміж сольового пустинного пейзажу.

Чи дійсно річка Йордан міняє русло?

Потужну водозабірну станцію має кожен окремий кібуц. І залежно від того, коли вмикаються ті, чи інші станції, майже стояча вода Йордану зміщується в напрямку відбору.

З цієї причини, громадяни Ізраїлю та Йорданії досить спокійно ставляться до "зміни" напрямку течії, що має свою земну причину. І течія ця по низовині міняє напрям руху багато разів на рік. Саме з вище наведених причин,

– підкреслює Роман Грищук.

Він додає, що вода в річці Йордан тече правильно в Мертве море, коли немає дощів, а коли в сезон дощів вода в морі підіймається, тоді вода тече з моря руслом річки Йордан, так би мовити, в інший бік. Уклон русла річки такий малий, що вода повертається.

Але все це є природнім явищем і це явище ніколи не відбувається винятково в один день. Так само, як у цілому світі є паводки в різні пори року, але вони не відбуваються не в один і той же день. Наприклад, 6 січня 2023 року води Йордану "текли" у зворотному напрямку, а 19 січня – як звично.

"Але ми не почули від Вселенського патріарха Варфоломія звинувачення в бік Єрусалимського Патріархату, що той, мовляв, не в той час святить воду "бо он течія…". Всі учасники прекрасно розуміють, чому ці процеси там відбуваються", – зауважив священник.

Роман Грищук підсумовує: ми пам'ятаємо, чому колись "Йордан повернувся назад". Але ми не кажемо, що Христос охрестився, бо Йордан повернув течію. А саме прихід туди та хрещення Спасителя води Йордану зробило священними. Так і нині: не поворот ріки у конкретний день робить її освяченою, а молитва й освячення води мають благодатну дію на все творіння. Вода набуває ознак святості не завдяки течії, чи даті в календарі, а завдяки присутності Господа, молитві та освяченню.

Які зміни відбуваються в лісах Амазонії?