Унікальну форму створили природні процеси руйнування льоду. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Як природа створила таку цікаву форму?

За словами дослідників, такі арки здебільшого формуються там, де океанічні хвилі та теплі течії розмивають слабші ділянки льоду. Це часто відбувається на межі зіткнення поверхні води та крижаної брили. Щоправда, теплі течії можуть руйнувати айсберг і під водою.

Полярники додають, що спершу з'являються тріщини, які з часом перетворюються на гроти, печери та зрештою на тунелі. Важливу роль відіграє також атмосферна ерозія: тепле повітря, вітер і дощ теж сприяють таненню льодовика, розширюючи тріщини та порожнини.

Про що свідчать такі арки?

Як зауважили в Національному антарктичному центрі, попри дуже гарний вигляд, такі арки означають, що руйнування айсберга є близьким і неминучим. Тож наближатися до льодяних глиб, а тим паче проїжджати через тунелі – дуже небезпечно. В будь-яку мить вони можуть розколотися та обвалитися.

Полярники нагадують, що айсберги в Антартиці переважно відколюються від шельфових льодовиків, утворюючи столоподібні плавучі острови. Вони мають рівну горизонтальну поверхню та рівні сторони.

Чому Антарктида невдовзі може зникнути безповоротно?

Нове дослідження показало, як різні рівні глобальних викидів вплинуть на Антарктичний півострів до 2100 року. За найгіршого сценарію, регіон може втратити крижані шельфи, зазнати різкого скорочення морського льоду та серйозних змін екосистем, які вже неможливо буде повернути назад.

Річ у тім, що Антарктида нагрівається майже вдвічі швидше, ніж у середньому планета. Це прискорює танення льодовиків, підвищує рівень моря та порушує харчові ланцюги.

Зміни вже помітні під час польових робіт – на льодових шельфах з’являються калюжі талої води, а дощі трапляються навіть узимку.

Науковці наголошують, що майбутнє регіону залежить від швидкості переходу до нульових викидів. Антарктичний півострів називають своєрідним індикатором змін – процеси, які розпочинаються тут, згодом впливають на весь континент і глобальну систему.

Докладніше про те, які сценарії чекають на Антарктиду до кінця століття, – в матеріалі 24 Каналу.