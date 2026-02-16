Королівські пінгвіни мешкають зовсім в іншому районі Антарктиди, тож побачити його біля української станції – велика рідкість. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

До теми "Мало, хочу ще їжі": українські полярники показали кадри "погоні" пінгвіна-підлітка за батьками

Де в Антарктиді живуть королівські пінгвіни?

Це вид – теплолюбний і обирає для життя Субантарктичні острови. Найближча від "Вернадського" колонія – приблизно за 2 тисячі кілометрів.

Як розповідають українські полярники, деякі пінгвіни цього види іноді все ж припливають до острова Галіндез, де розташована українська антарктична станція.

Цього разу українці зустріли королівського пінгвіна на одному із сусідніх островів під назвою Бут. Він відомий тим, що там гніздують одразу 3 види пінгвінів, які мешкають у районі "Вернадського", – субантарктичні, антарктичні та Аделі. Саме для обліку їхніх пташенят біологи прибули на острів.

Як українським полярникам вдалося побачити королівського пінгвіна?

За їхніми словами, побачити королівського пінгвіна допоміг випадок.

Ми планували висадитися в одному місці, але там заважала льодова ситуація. Тож довелося причалювати до іншої частини острова, де й був цей красень,

– розповідає біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.

Таким чином, додає вона, українські науковці “перевиконали план” й одночасно побачили чотири види пінгвінів замість трьох.

Королівський пінгвін, якого в Антарктиді зустріли українські полярники / Фото Зої Швидкої

Що відомо про королівського пінгвіна?

Загалом в Антарктиці живе 5 видів пінгвінів. Королівські – одні з найбільших. За розміром поступаються лише імператорському пінгвіну. Їхній зріст сягає близько метра, а вага – 18 кілограмів.

Королівських пінгвінів вважають найяскравішими через помаранчеве забарвлення на щоках, шиї та дзьобі.

На відміну від субантарктичних пінгвінів, що живуть біля "Вернадського", королівські не будують гнізда з камінців. Вони зносять 1 яйце та висиджують його на лапах, прикриваючи шкірою.

Де ще, окрім Антарктиди, живуть пінгвіни?

Пінгвіни мешкають в усій Південній півкулі. А один із видів – галапагоські пінгвіни – живе на Галапагоських островах, що поблизу екватора. Тож іноді вони запливають у води Північної півкулі.

Загалом пінгвіни живуть від Австралії до Африки:

Антарктида: тут найбільша популяція пінгвінів;

Австралія: тут мешкає найменший з видів пінгвінів – малий пінгвін;

Аргентина: тут мешкають великі популяції магелланових пінгвінів;

Фолклендські острови: тут найбільша у світі популяція папуанських пінгвінів, також гніздяться магелланові, чубаті, королівські та золотоволосі пінгвіни;

Галапагоські острови: тут мешкає єдиний вид пінгвінів – галапагоський;

Тристан-да-Кунья: це важливі місця гніздування північних чубатих пінгвінів;

Нова Зеландія: це дім для малих, жовтооких, новозеландських і снерських чубатих пінгвінів;

Південна Африка: це ареал проживання африканських пінгвінів;

Острови Баунті та Антиподів: це єдине місце розмноження прямочубих пінгвінів;

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови: відомі як місця розмноження великих колоній пінгвінів, зокрема золотоволосих, королівських і антарктичних.

Докладніше про різні види пінгвінів і місця їхнього проживання читайте в матерілі 24 Каналу.