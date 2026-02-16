Королівські пінгвіни мешкають зовсім в іншому районі Антарктиди, тож побачити його біля української станції – велика рідкість. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.
Де в Антарктиді живуть королівські пінгвіни?
Це вид – теплолюбний і обирає для життя Субантарктичні острови. Найближча від "Вернадського" колонія – приблизно за 2 тисячі кілометрів.
Як розповідають українські полярники, деякі пінгвіни цього види іноді все ж припливають до острова Галіндез, де розташована українська антарктична станція.
Цього разу українці зустріли королівського пінгвіна на одному із сусідніх островів під назвою Бут. Він відомий тим, що там гніздують одразу 3 види пінгвінів, які мешкають у районі "Вернадського", – субантарктичні, антарктичні та Аделі. Саме для обліку їхніх пташенят біологи прибули на острів.
Як українським полярникам вдалося побачити королівського пінгвіна?
За їхніми словами, побачити королівського пінгвіна допоміг випадок.
Ми планували висадитися в одному місці, але там заважала льодова ситуація. Тож довелося причалювати до іншої частини острова, де й був цей красень,
– розповідає біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.
Таким чином, додає вона, українські науковці “перевиконали план” й одночасно побачили чотири види пінгвінів замість трьох.
Королівський пінгвін, якого в Антарктиді зустріли українські полярники / Фото Зої Швидкої
Що відомо про королівського пінгвіна?
Загалом в Антарктиці живе 5 видів пінгвінів. Королівські – одні з найбільших. За розміром поступаються лише імператорському пінгвіну. Їхній зріст сягає близько метра, а вага – 18 кілограмів.
Королівських пінгвінів вважають найяскравішими через помаранчеве забарвлення на щоках, шиї та дзьобі.
На відміну від субантарктичних пінгвінів, що живуть біля "Вернадського", королівські не будують гнізда з камінців. Вони зносять 1 яйце та висиджують його на лапах, прикриваючи шкірою.
Де ще, окрім Антарктиди, живуть пінгвіни?
Пінгвіни мешкають в усій Південній півкулі. А один із видів – галапагоські пінгвіни – живе на Галапагоських островах, що поблизу екватора. Тож іноді вони запливають у води Північної півкулі.
Загалом пінгвіни живуть від Австралії до Африки:
Антарктида: тут найбільша популяція пінгвінів;
Австралія: тут мешкає найменший з видів пінгвінів – малий пінгвін;
Аргентина: тут мешкають великі популяції магелланових пінгвінів;
Фолклендські острови: тут найбільша у світі популяція папуанських пінгвінів, також гніздяться магелланові, чубаті, королівські та золотоволосі пінгвіни;
Галапагоські острови: тут мешкає єдиний вид пінгвінів – галапагоський;
Тристан-да-Кунья: це важливі місця гніздування північних чубатих пінгвінів;
Нова Зеландія: це дім для малих, жовтооких, новозеландських і снерських чубатих пінгвінів;
Південна Африка: це ареал проживання африканських пінгвінів;
Острови Баунті та Антиподів: це єдине місце розмноження прямочубих пінгвінів;
Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови: відомі як місця розмноження великих колоній пінгвінів, зокрема золотоволосих, королівських і антарктичних.
