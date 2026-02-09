Відео опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Що відомо про погоню пінгвіна-підлітка за батьками?

В науковому центрі показали, як пінгвін годує свого малюка, а потім починає тікати. Там пояснили, що коли пташенята лише з'являються на світ, батьки постійно їх годують.

"Після того, як дитинча просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу (насамперед це криль) зі стравоходу до дзьоба, а маля звідти нею ласує", – розповіли фахівці.

За їхніми словами, коли пінгвіни підростають, то ті не чекають на те, щоб їх погодували, а самі починають бігати за мамою чи татом, вимагаючи поїсти.

Саме такий фрагмент на відео – хтось з батьків погодував пташеня, вирішив, що досить, і почав тікати. А дитя стало наздоганяти, щоб отримати ще,

– поділилися вчені.

Пінгвін-підліток бігав за батьками та вимагав більше їжі: дивіться відео

На острові Галіндез, де базується українська станція "Академік Вернадський", гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Як розповіли в НАНЦ, ці пінгвіни прибувають навесні для розмноження: будують гнізда, відкладають яйця та виводять пташенят.

Зараз на Галіндезі понад десять тисяч субантарктичних пінгвінів.

До слова, дивлячись на пінгвінів, вони видаються дуже милими та беззахисними. В людей відразу виникає бажання погладити їх чи навіть обійняти. Проте гладити пінгвінів не рекомендується і на це є декілька причин.

