Користувач Threads Kryshtal Andrew пояснив, що таке той "степлер". І тепер знаменитий мем стає зрозумілішим.

Що ж таке "степлер" з легендарного мему?

За словами Kryshtal Andrew, це педаль, яку натискають, щоб керувати рухомими рядком на суфлері.

Тепер, якщо придивитися на реакцію ведучого та вслухатися в текст, все стає логічним.

"С**а, бл**ь, й***ний цейво… степлер, на**й. Суфлер, б**ть, й***ний на**й. Я, б**ть, х***ю, а воно не йде", – вигукував у тому ролику розлючений чоловік.

Імовірно, він назвав суфлер "степлером" через співзвучність слів і через схожі звуки, які видають обидва пристрої, коли на них натискаєш. Або ж у них на каналі існував такий професійний жаргон. Зазвичай телевізійники іменують суфлер іншими словами – здебільшого через простоту слова просто "суфлером".

І справді, раніше ведучі натискали на педальку, щоб керувати текстом на суфлері. Як розповідала Марічка Падалко, з її допомогою ти міг сам усе контролювати: робив так, щоб текст рухався швидше, повільніше або взагалі зупинився, якщо хочеш щось сказати від себе.

Але мінус був у тому, що ти міг тільки сидіти, щоб ногою керувати суфлером. Ти не міг стояти. І виконувати дві роботи одночасно – керувати суфлером і розповідати новини – це не дуже добре,

– зазначала відома ведуча.

За її словами, на телебаченні вже давно працюють люди, "які цей суфлер крутять, які тебе дуже добре відчувають, коли в тебе уповільнюється інтонація або навпаки пришвидшується".

Як склалася доля автора мему "Степлер"?

Звуть героя ролика Руслан Фармус. Тоді він працював диктором Франківської обласної телерадіокомпанії "3-Студія". Згодом став заступником генерального директора ще одного Франківського обласного телеканалу – "Галичина".

У 2008 році Руслан Фармус балотував на посаду голови Тисменицької територіальної громади на Прикарпатті від партії "Батьківщина". Однак йому забракло лише 2% голосів і він посів друге місце на виборах.

Сьогодні Руслан Фармус є першим заступником міського голови Тисмениці.



Руслан Фармус у січні 2026 року / Фото Тисменицької міської ради

"Мені нравиться, як воно горить": що сталося з героєм іншого легендарного мему?

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Віталій Чепурко, відомий як "полтавський палій", мобілізувався до лав ЗСУ. Крім того, у соцмережах з'явилося відео, де він про це заявляє.

"Ви запитаєте, куди зник палій. Нікуди я не зникав. Я пішов добровільно служити у ЗСУ…Складу присягу і буду вчитись воювати проти… ну ви зрозуміли, проти кого…" – розповів "полтавський палій"

Чепурко став відомим у середині "нульових" через серію підпалів у Полтаві. Тоді неабиякої популярності набули його коментарі місцевим ЗМІ після злодіянь. Особливо всім запам'яталася фраза "Мені нравиться, як воно горить…", яка зрештою перетворилася на мем.

"Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Люди в шоці, очі аж вилазять у них. А мені це по приколу: дивлюся, як вони бігають, суєтяться, намагаються руками загасить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся", – коментував підпали Чепурко.

Згідно з відкритими даними, "полтавський палій" мав кілька судимостей за крадіжки. У 2011 році його засудили за підпали до 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Після звільнення з в'язниці він публічно заявляв про намір змінити своє життя.