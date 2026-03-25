Птахи долають тисячі кілометрів, використовуючи власне тіло як паливо. Про це розповідає доктор філософії Петро Катеринич, пише "Дзеркало тижня".

Які зміни відбуваються з організмом птахів під час міграції?

Перед початком перельоту птахи входять у стан гіперфагії. Вони їдять майже цілодобово, і у підсумку їхня маса збільшується удвічі.

Наприклад, очеретянка лучна, яка важить 11 грамів, накопичує до 50% жиру від загальної ваги. Це біопаливо має найвищу енергетичну щільність у природі – близько 37 кілоджоулів на грам, що вдвічі ефективніше за вуглеводи чи білки.

Однак ключову роль відіграє не лише запас енергії, а й здатність організму змінюватися під час польоту. Мовиться про фенотипову гнучкість, яка дозволяє птахам адаптувати внутрішні органи до навантажень.

Дослідження на побережниках і грициках підтверджують: під час тривалого перельоту шлунок, кишківник, печінка та нирки птаха можуть зменшуватися в об’ємі на 20 – 50%.

Водночас серце та грудні м'язи гіпертрофуються. У деяких видів серце збільшується до 25%, щоб забезпечити шалений темп кровообігу. Зростання маси грудних м'язів у передміграційний період підтверджено, зокрема, й для шпака звичайного. Це відбувається навіть у птахів, що утримувалися в неволі без фізичних навантажень.

Енергетичні витрати під час польоту у 8 – 18 разів перевищують базовий метаболізм птаха. Щоб не перегрітися від такої інтенсивної роботи м'язів, птахи використовують унікальну систему дихання – наскрізний потік повітря.

Їхні легені не розширюються, як у людей, натомість через них постійно циркулює повітря завдяки системі повітряних мішків. Це дає змогу отримувати кисень як на вдиху, так і на видиху, що робить їхню дихальну систему значно ефективнішою за людську, особливо на великих висотах, де кисню обмаль.

Після повернення в Україну птахи перебувають у стані сильного виснаження. Їхня імунна система суттєво пригнічена, а рівень гормону стресу – кортикостерону – значно підвищений. Однак уже за 48–72 години відпочинку травна система птаха перезавантажується та відновлює свій об’єм. І птахи починають активно харчуватися та готуватися до розмноження.



Маршрути міграції птахів до України / Інфографіка взята із сайту "Дзеркало тижня"

Чим ще небезпечна міграція?

Водночас міграція є найнебезпечнішим етапом життя для більшості видів. Для дрібних птахів – кропив'янок чи солов'їв – смертність під час першого в житті перельоту може перевищувати 70%. А загалом серед далеких мігрантів досягає 50% щороку. Основні причини – виснаження, хижаки та погодні умови, зокрема морські шторми. Усе це здатно за одну ніч знищити тисячі птахів.

Суттєвий вплив на смертність має і діяльність людини, зокрема зіткнення зі скляними фасадами, лінії електропередачі, нелегальне полювання. За оцінками BirdLife International, у Середземноморському регіоні щороку незаконно знищують приблизно 25 мільйонів особин понад 450 видів. Це здебільшого дрібні співочі птахи.

