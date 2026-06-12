Але якщо ми коли-небудь захочемо жити далеко від Землі тривалий час, нам доведеться там і розмножуватися. Це означає потребу знайти спосіб витримувати незвичні умови, пише BBC.

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Що кажуть про це науковці?

Докторка Ніколь Макферсон зацікавилася ідеєю розмноження у космосі після перегляду космічного документального фільму разом із чоловіком. Вона працює старшою викладачкою Університету Аделаїди в Австралії та є керівницею групи біології сперми та ембріонів у Freemasons Centre for Male Health and Wellbeing.

"Те, що починалося як невеликий, радше розважальний науково-фантастичний побічний проєкт… тепер перетворилося на вагому сферу досліджень", – каже Макферсон.

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Разом із командою дослідників вона вимірювала здатність сперматозоїдів орієнтуватися в лабіринті, створеному для імітації репродуктивного тракту, за умов мікрогравітації, подібних до космічних.

У підсумку науковці виявили, що частина сперматозоїдів фактично губилися: на 50% менше клітин досягало кінця лабіринту порівняно з контрольною групою за нормальної гравітації.

Хоча дослідження не відтворювало гравітаційні умови конкретних планет, таких як Марс, Макферсон зауважує, що воно показало роль земної гравітації у нормальній поведінці сперматозоїдів. За її словами, це підкреслює, що існує фундаментальна гравітаційна сила, яку сперматозоїди використовують у природному зачатті.

Однак проблеми гравітації стосуються не лише зачаття. Дослідники також вивчали вплив мікрогравітації на перші 24 години розвитку ембріонів у мишей.

"Ми побачили гірші результати – тобто слабший розвиток ембріонів і гірші характеристики на ранній стадії", – зазначає Макферсон.

Доктор Фаті Каруя, старший науковий співробітник NASA, додає, що мікрогравітація впливає на те, як клітини діляться, організовуються та взаємодіють. А це все ключові процеси для запліднення та раннього розвитку ембріона.

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Яка існує друга велика проблема у космосі?

Мовиться передусім про радіацію. Вже відомо, що вона шкодить статевим клітинам – спеціалізованим клітинам, з яких розвиваються сперматозоїди у чоловіків і яйцеклітини у жінок.

Магнітне поле Землі захищає нас від найгіршого космічного випромінювання, але поза його межами, зокрема на Марсі, ситуація інша.

Фахівець з авіаційної медицини Наукового університету здоров'я у Туреччині доктор Абдуррахман Енгін пояснює, що галактичне космічне випромінювання (ГКВ) утворюється внаслідок космічних подій, таких як вибухи зірок – так званих наднових. Такі вибухи викидають частинки, які можуть проникати крізь захист космічних апаратів і глибоко в людські тканини – значно глибше, ніж випромінювання, з яким ми стикаємося на Землі.

Він провів дослідження, щоб відповісти на просте запитання: чи перевищить рівень ГКВ під час гіпотетичної вагітності в майбутній місії на Марс межі радіації, які вважаються безпечними для вагітності на Землі. І відповідь, скоріш за все, є ствердною.

Під час приблизно шестимісячної подорожі від Землі до Марса вагітна астронавтка може зазнати сумарного опромінення від 90 до 300 мілізівертів. Це значно перевищує рекомендовану Національною радою США з радіаційного захисту та вимірювань межу у п'ять мілізівертів для професійного опромінення під час вагітності.

Такий високий рівень може становити значні ризики для ембріонів і плодів на ранніх стадіях розвитку, потенційно пошкоджуючи їхню ДНК.

Швидкий поділ клітин і формування органів на ранніх етапах означають, що навіть незначні порушення в структурі ДНК, її відновленні або в рості клітин можуть призвести до наслідків на все життя,

– підкреслює Енгін.

Ці ризики включають викидень, затримку росту, вроджені аномалії, неврологічні дефекти та підвищений ризик раку протягом життя дитини.

Доктор Енгін каже, що певні технології, як захист космічних апаратів або планування місій під час певних фаз сонячного циклу, можуть зменшити ризики, але ГКВ "надзвичайно складно" повністю заблокувати.

За словами Каруї, радіація та мікрогравітація разом "впливають на біологію на фундаментальному рівні", але є й інші виклики.

Космічні польоти також порушують гормональну регуляцію, цикли сну та добові ритми, які тісно пов'язані з репродуктивним здоров'ям,

– зауважує він.