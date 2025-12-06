Тож, як у космосі миються, приймають душ, ходять у туалет, перуть одяг? Про це розповість 24 Канал з посиланням на Канадську космічну агенцію та BBC Sky at Night Magazine.

Які головні проблеми особистої гігієни в космосі?

Головна проблема – це вода. Її запаси на Міжнародній космічній станції обмежені. Транспортування води із Землі коштує дуже дорого, до того ж вона – важка речовина, і її доставка в космос потребує величезних витрат енергії. Це означає, що ракета може фізично доставити на МКС лише певну кількість води.

Також дається взнаки гравітація. На Землі ми миємося або перемо, а потім покладаємося на силу гравітації, яка відводить воду, коли закінчуємо миття. Незалежно від того, чи сушимо ми джинси або просто стоїмо під душем, ми дозволяємо воді стікати по наших тілах і потрапляти у зливний отвір. Проте на Міжнародній космічній станції астронавти діють за умов невагомості.

Тому астронавтам слід дбайливо поводитися з кожною краплею води, насамперед з метою підтримки її достатнього запасу. І бачити краплі води, які стрибають, – не дуже хороша ідея, коли вас оточує високотехнологічне, чутливе та надзвичайно дороге електронне обладнання.

Як у космосі миються?

Перші астронавти, що літали в місіях "Меркурій", "Джемінай" і "Аполлон", обмежувалися простим обтиранням губкою та взагалі не змінювали одяг. Однак, коли вони поверталися на Землю – очевидці згадують нестерпний сморід, який виникав під час відкриття командних модулів.

Ситуація, здавалося б, покращилася з появою "Скайлеб". Ця американська космічна станція, запущена у 1973 році, мала на борту свого роду душ. Астронавти пристібали ноги до підлоги, натягували на себе складану трубку, а потім здійснювали обмивання під струменем води, що надходила під тиском з контейнера. Проте проблема цієї системи полягала у надмірній кількості води, яка розліталася. Крім того, прийняття душу в "Скайлебі" в середньому тривало близько двох годин. Хоча сама система споживала лише три літри. Тому для місій космічних човників довелося повернутись до методу обробки губкою.

Як астронавти приймали душ на "Скайлебі": дивіться відео

Сьогодні на Міжнародній космічній стації ситуація дещо покращилася, оскільки з'явилися вологі серветки та сухі шампуні. Також астронавти використовують пакет з водою.

Процедура миття голови в космосі:

нанесіть руками шампунь;

енергійно помасажуйте шкіру голови;

висушіть волосся рушником;

за необхідності розчешіть волосся;

дайте висохнути природним чином.

Зауважимо! Волосся та вуса, які стирчать, можуть становити небезпеку для астронавтів. Вони можуть потрапити в дихальні шляхи або спричинити подразнення очей.

Астронавтка Карен Найберг показує, як вона миє голову в космосі: дивіться відео

Те ж саме стосується і миття рук. Як розповідає Кріс Хедфілд, він бере пакет з водою та сухий гель для душу.

Отже, у нас є велика куля води, і ти наливаєш її собі на руку. А тепер у мене вода плаває по руці. Я мию цією кулею руки, беру рушник і витираю їх. Ось як ми це робимо. Ми не використовуємо ополіскувач, це особливий тип мильної води, тому не потрібно багато свіжої води після цього. Ви розпорошуєте її, підіймаєте перед собою кульку води та просто витираєтеся рушником. А коли закінчили – ми просто кладемо рушник кудись, щоб він висохнув на повітрі. Щоб вода, яка випарувалася, повернулася на космічну станцію, і ми могли б використовувати цю воду знову,

– каже він.

Додамо, що велика частина води на космічній станції утворюється з поту та дихання людей, які конденсуються на стінах станції, а також із сечі та переробленої використаної води. Вода проходить низку процесів очищення та знову готова до використання.

Як у космосі миють руки: дивіться відео

А як щодо чистки зубів?

Чищення зубів у космосі відбувається практично так само, як і на Землі. Оскільки поблизу немає раковини, то вам доведеться або ковтати всю цю м'ятну піну в кінці, або спльовувати її в рушник.

Спочатку астронавти видавлюють невелику кількість води з пакета для пиття на зубну щітку. Вода утворює краплю, що плаває. Вони можуть її зібрати зубною щіткою, відсмоктуючи зайву воду та залишаючи вологі щетинки. Астронавти часто їдять зубну пасту, щоб їм не доводилося випльовувати її в ганчірку та прати зайву білизну.

Астронавти чистять зуби звичайним способом, але їм необхідно стежити, щоб краплі зубної пасти або води не розліталися по зубах. Потім вони ковтають зубну пасту, промивають зубну щітку великою кількістю води та знову ковтають цю воду.

Як астронавти чистять зуби у космосі: дивіться відео

Чи стрижуться та голяться астронавти?

Щодо стрижок, то вони є непотрібними, якщо місія триває 9 днів. А під час довготривалих місій на МКС астронавти цього робити не будуть.

Для гоління ж дехто бере із собою електробритву. Щоправда, є і прихильники традиційних бритв – вони використовують так само засіб, який не піниться та легко змивається, краплі води та потім усе витирають вологими серветками чи рушником.

Як астронавти голяться: дивіться відео

Чи перуть астронавти свої речі?

Астронавти не брудняться так сильно протягом звичайного дня, як це відбувається на Землі. Вони не перебувають десь на вулиці, під дощем чи в оточенні шкідливих вихлопних газів. Натомість проводять цілий день у дуже стерильному, клінічно чистому середовищі. Водночас температура там суворо контролюється, тому астронавти зазвичай не сильно пітніють.

Щоправда, астронавтам необхідно регулярно займатися спортом, щоб запобігти втраті м'язової та кісткової маси, яка може виникнути внаслідок життя в умовах мікрогравітації. Це означає, що вони все одно пітніють. І, звісно, їхні тіла постійно виробляють шкірне сало, природний шкірний жир. Тому їм все одно потрібно митися та періодично міняти одяг.

Зазвичай астронавтам видають спеціально розроблений одяг, який швидко вбирає вологу та є стійким до забруднень. Його можна носити без побоювань за здоров'я та гігієну протягом кількох днів поспіль, якщо це предмети особистої гігієни, такі як шкарпетки та спідня білизна. Якщо ж це штани та сорочки – то їх можна носити протягом кількох тижнів поспіль.

Однак все ж настає час, коли слід змінювати одяг. Також назбируються брудні рушники. Але на борту МКС випрати одяг абсолютно нереально, оскільки це потребує великої кількості води. Натомість астронавти упаковують всі свої брудні речі в герметичні пакети, і вони разом з іншими відходами у вантажних контейнерах вирушають на Землю та згорають під час входу в атмосферу. Більш дорогі предмети, такі як скафандри, повертаються разом з астронавтами на Землю. Там їх очищують і ремонтують, і потім їх можна повторно використовувати.

Як у космосі дають раду з брудним одягом: дивіться відео

Як астронавти ходять у туалет?

Користування туалетом – безперечно найскладніший аспект особистої гігієни у космосі. Сам "космічний унітаз" трохи відрізняється від земного, оскільки, зокрема, складається зі шланга для збору сечі. Фекалії ж спершу збираються у місці, схожому на сидіння унітаза. Потім вони засмоктуються на дно у мішок, який слід закрити та витиснути у контейнер.

Процедура користування туалетом у космосі

Встаньте над сидінням унітаза

Закріпіть себе ременями

Для збору сечі під'єднайте пристрій для індивідуального сечовипускання до довгої пластикової трубки у стіні. Потік повітря засмоктує рідину у відсік для відходів.

Для збирання твердих відходів покладіть в унітаз спеціальний пакет. Потім увімкніть пилосос, що імітує силу гравітації, а також серію вентиляторів, що очищають повітря.

Запечатайте мішок для збирання відходів і викиньте його у контейнер для відходів під унітазом.

Як користуватися туалетом у космосі: дивіться відео

Оскільки у космосі немає каналізації, під час місії астронавтам доводиться кілька разів замінювати контейнер з твердими відходами. Усі вони збираються в резервуарі та після його заповнення переміщуються у безпілотний корабель постачання. Опісля його скидають і він згоряє у верхніх шарах атмосфери. Щодо сечі, то її кілька разів на день випускають у космос. Також сеча змішується з іншими стічними водами, що утворюються на МКС (волога, піт тощо), і очищається, перетворюючись на питну воду.

