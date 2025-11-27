В мережі активно та дуже позитивно відгукуються про фільм. Також в соцмережах люди обговорюють те, як технічно можливі такі речі, як ходьба всередині космічного корабля, про що розповість 24 Канал.

Як герой фільму "Ти – космос" ходить по космічному кораблю?

Перш за все зануримося у сюжет фільму. Так, український космічний далекобійник Андрій перевозить ядерні відходи із Землі на супутник Юпітера. Однак несподівано Земля вибухає, а її уламки знищують усе навколо, і тоді Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті. Єдиний з ким він спілкується – лише робот, аж поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Вона потребує допомоги, і, попри все головний герой хоче їй допомогти.

Як ми бачимо в трейлері, більшу частину історії герой перебуває у космосі на борту свого корабля. Головний герой і бігав на доріжці, і грав в шахи, жив звичайним життям, однак не літав у невагомості. Багатьом стало цікаво, як це можливо.

Відповідь на це – робота штучної гравітації. Штучна гравітація – це створення інерційної сили в космічному кораблі для імітації сили тяжіння. Ця концепція часто зустрічається, зокрема, в науково-фантастичних серіалах. Так, дія центрифуги (відцентрової сили при обертанні) створює штучну гравітацію.

Загалом у фільмах про космос, таких як "Зоряний шлях", "Зоряні війни", "Зоряний крейсер "Галактика" та багатьох інших, ви завжди бачите членів екіпажу корабля, стабільно розташованих на "підлозі", незалежно від будь-яких інших умов. Для фізичної можливості цього і потрібен певний тип штучної гравітації, пише видання Forbes.

