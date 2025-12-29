Попри свою поширеність, ім'я Наталія поєднує в собі античні традиції та християнські сенси. Детальніше про походження, значення та вплив на долю цього імені – розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Що означає ім'я Наталія?: походження та значення

Найбільш розповсюдженою є латинська версія походження. Згідно з нею, ім'я Наталія утворене від слова natalis, що перекладається як "рідна" або "благословенна".

Крім того, походження цього імені, ймовірно, пов'язане з християнством. Вважається, що ім'я Наталія виникло від словосполучення Natalis Domini, що означає "Різдво Господнє". У цьому контексті воно трактується як "різдвяна" або "та, що народилася у Різдво", зазначає сайт Ім'я Онлайн.

Водночас існує ще одна версія, яка вказує на єврейське походження. Згідно з нею, Наталія є жіночою формою чоловічого імені Натан або Наталій. У цьому випадку ім'я набуває значення "дарована" або "Богом дана".

Як ім'я Наталія може вплинути на долю дитини?