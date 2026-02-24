У підсумку кабель може просто обірватися. Про це повідомляє DasIzFakt.

Чому на електричні дроти вішають кросівки?

Як підкреслює автор каналу, легкий вітерець є навіть небезпечнішим для лінії електропередач за ураган. Обтікаючи електричний дріт, він створює вібрації з частотою до 150 герц. Унаслідок дії мільйонів коливань металу у точках кріплення до опор втомлюється, і кабель обривається.

Щоб завадити цій проблемі, людство винайшло демпфер Стокбриджа. Коли провід починає вібрувати – вантажі на кінцях тросу коливаються у протифазі. І ця взаємодія гасить частину енергії коливань, зменшуючи загальну амплітуду. Натомість інша частина розсіюється у вигляді тепла через рухомі з'єднання та тертя.

Довідка. Демпфер Стокбриджа – це налаштований масовий демпфер, що складається з двох мас, прикріплених до кінців короткого відрізка кабеля або гнучкого стрижня. Центральний затискач зміцнює демпфер до основного кабеля чи дроту, і це дозволяє йому ефективно розсіювати енергію коливань.

У США закидають кросівки на дроти з іншої причини: що про це відомо?

Явище закидання кросівок на лінії електропередач отримало назву "шуфіті". Це складене слово англійської мови shoefiti, де shoe – взуття, а graffiti – графіті, тобто "взуттєве графіті".

З яких причин це роблять?

  • Вшанування пам'яті. Так люди намагаються увіковічнити пам'ять про померлих, поставити пам'ятний знак. Підвішування взуття на лініях електропередач є одним з варіантів цього дійства, пише IFLScience.
  • Маркування території. Одна з найдраматичніших теорій полягає в тому, що взуття на лінії електропередач може бути маркером "активності банд" або певним повідомленням, наприклад про те, де можна купити заборонені речовини та наркотики.
  • Кепкування. За словами дослідників, таку поведінку часто спостерігають у підлітків, які закидають чиїсь кросівки на опорні стовпи, щоб поглузувати чи розлютити однолітків.
  • Дембель. Існує легенда, ніби саме солдати армії США після закінчення служби підкидають у повітря все, що трапляється їм під руку, зокрема взуття. Таким жестом вони висловлювали радість. А після того, як перша пара взуття міцно застрягла, кросівки на дротах стали традицією та нормою.
  • Спортсмени та студенти. За іншою версією, студенти закидають взуття на дроти, коли закінчують навчання. Тут символізм схожий з діями військових. Спортивні кросівки на дротах, найімовірніше, закинуті, тому що на цьому місці якась спортивна команда раділа перемозі або сумувала через поразку, жонглюючи своїми чи чужими речами.
  • Місце загибелі. У деяких країнах саме так заведено увіковічнювати місце загибелі людини. Наприклад, якщо поруч з дорогою або на перехресті ви бачите дроти зі взуттям, найімовірніше, там когось на смерть збила машина.

Навіщо потрібні отвори на язичках алюмінієвих банок?

  • Вони допомагають регулювати тиск під час відкриття банки.

  • Ще одна важлива функція – структурна цілісність. Отвір зміцнює язичок, при цьому використовується менше матеріалу.

  • Отвір у формі язичка є ідеальною точкою кріплення для соломинки.

