Чому на електричні дроти вішають кросівки?

Як підкреслює автор каналу, легкий вітерець є навіть небезпечнішим для лінії електропередач за ураган. Обтікаючи електричний дріт, він створює вібрації з частотою до 150 герц. Унаслідок дії мільйонів коливань металу у точках кріплення до опор втомлюється, і кабель обривається.

Щоб завадити цій проблемі, людство винайшло демпфер Стокбриджа. Коли провід починає вібрувати – вантажі на кінцях тросу коливаються у протифазі. І ця взаємодія гасить частину енергії коливань, зменшуючи загальну амплітуду. Натомість інша частина розсіюється у вигляді тепла через рухомі з'єднання та тертя.

Довідка. Демпфер Стокбриджа – це налаштований масовий демпфер, що складається з двох мас, прикріплених до кінців короткого відрізка кабеля або гнучкого стрижня. Центральний затискач зміцнює демпфер до основного кабеля чи дроту, і це дозволяє йому ефективно розсіювати енергію коливань.

У США закидають кросівки на дроти з іншої причини: що про це відомо?

Явище закидання кросівок на лінії електропередач отримало назву "шуфіті". Це складене слово англійської мови shoefiti, де shoe – взуття, а graffiti – графіті, тобто "взуттєве графіті".

З яких причин це роблять?

Вшанування пам'яті. Так люди намагаються увіковічнити пам'ять про померлих, поставити пам'ятний знак. Підвішування взуття на лініях електропередач є одним з варіантів цього дійства, пише IFLScience.

Маркування території. Одна з найдраматичніших теорій полягає в тому, що взуття на лінії електропередач може бути маркером "активності банд" або певним повідомленням, наприклад про те, де можна купити заборонені речовини та наркотики.

Кепкування. За словами дослідників, таку поведінку часто спостерігають у підлітків, які закидають чиїсь кросівки на опорні стовпи, щоб поглузувати чи розлютити однолітків.

Дембель. Існує легенда, ніби саме солдати армії США після закінчення служби підкидають у повітря все, що трапляється їм під руку, зокрема взуття. Таким жестом вони висловлювали радість. А після того, як перша пара взуття міцно застрягла, кросівки на дротах стали традицією та нормою.

Спортсмени та студенти. За іншою версією, студенти закидають взуття на дроти, коли закінчують навчання. Тут символізм схожий з діями військових. Спортивні кросівки на дротах, найімовірніше, закинуті, тому що на цьому місці якась спортивна команда раділа перемозі або сумувала через поразку, жонглюючи своїми чи чужими речами.

Місце загибелі. У деяких країнах саме так заведено увіковічнювати місце загибелі людини. Наприклад, якщо поруч з дорогою або на перехресті ви бачите дроти зі взуттям, найімовірніше, там когось на смерть збила машина.

Навіщо потрібні отвори на язичках алюмінієвих банок?

Вони допомагають регулювати тиск під час відкриття банки.

Ще одна важлива функція – структурна цілісність. Отвір зміцнює язичок, при цьому використовується менше матеріалу.

Отвір у формі язичка є ідеальною точкою кріплення для соломинки.

