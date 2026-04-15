15 квітня відзначають Всесвітній день мистецтва. З цієї нагоди 24 Канал розповідає про найдорожчі картини українських художників.

Як формується ціна на мистецькі твори?

Порівняння вартості мистецьких творів – доволі спірне. До прикладу, на артринку багато творів продаються на закритих торгах або у приватних угодах. Тому вартість таких робіт широкому загалу буде невідомою, пише The Page.

Ще один нюанс – ціни на аукціонах. А вони бувають і комерційними, і благодійними. У першому випадку їх проводять для того, щоб хтось міг заробити гроші, а хтось – отримати потрібну йому картину. У другому головна мета – не заробити, а зібрати кошти для конкретної благодійної справи. Тому на благодійних аукціонах ціни можуть помітно відрізнятися від ринкових. Вони скоріше показують, скільки благодійники готові жертвувати на певну справу.

Крім того, твори старих майстрів, що померли, завжди коштують дорожче, ніж сучасних авторів. Оскільки померлі не напишуть нічого нового. Щоправда, за нормами авторського права України, якщо автор помер понад 70 років тому – його робота стає суспільним надбанням і авторське право більше не діє.

Роботу якого українського художника вважають найдорожчою?

Тут беззаперечне лідерство здобуває Казимир Малевич, який відомий на весь світ завдяки своєму абстрактному мистецтву. Він став основоположником супрематизму – напрямку, що акцентував на геометричних формах і кольорі.

Найвідоміша робота митця – "Чорний квадрат". Вона стала символом революції у мистецтві та про неї чув ледь не кожен.

Проте найдорожчий твір Малевича – "Супрематична композиція". Її митець написав понад 100 років тому – у 1916 році. А у 1927-му привіз на виставку до Берліна та опісля змушеним був залишити на зберігання другу, німецькому архітектору Гуго Херінгу. Той вивіз її з Берліна, коли нацисти почали знищувати "дегенеративне мистецтво". Потім були десятиліття у нідерландському музеї Stedelijk, пише sparklingman.

У 2008 році спадкоємці Малевича відсудили картину та продали її за понад 60 мільйонів доларів. Однак покупець за 10 років вирішив роботу перепродати.

І у 2018 році на аукціоні Christie's у Нью-Йорку невідомий заплатив за "Супрематичну композицію" 85,8 мільйона доларів (точна сума – 85 812 500 доларів). Це досягнення зробило Малевича 55-м у рейтингу найдорожчих картин усіх часів.



Супрематична композиція Казимира Малевича / Фото взято із сайту ART POINT ONE

Також варто відзначити роботу ще одного митця, який має стосунок до України. Мовиться про Архипа Куїнджі, що народився в Маріуполі. Його "Березовий гай" (1881 рік) продали на аукціоні Sotheby's у 2008 році за 3,1 мільйона доларів, пише KyivGallery.



"Березовий гай" Архипа Куїнджі / Фото взято із сайту Sotheby's

Додамо, що Куїнджі написав ще кілька картин і ескізів під назвою "Березовий гай".

Яка найдорожча картина українського художника, створена у XX столітті?

У травні 2022 року сталася справжня сенсація. На благодійному аукціоні картину української художниці Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблока" продали за 500 тисяч доларів. Хоча початкова ціна становила 5 тисяч доларів.



"Квіти виросли коло четвертого енергоблока" Марії Примаченко, 1990 рік / Фото взято із сайту "Локальна історія"

Аукціон організували волонтерський фонд Сергія Притули й аукціонний дім "Дукат". Передбачали, що виручені кошти підуть на потреби Збройних сил. У підсумку фонд придбав 125 мікроавтобусів.

Купив картину українець, що живе за кордоном. Чоловік вирішив залишитися невідомим. Пізніше він передав роботу до Національного художнього музею України.

Цікаво, що перший ціновий рекорд для творів Марії Примаченко встановили у квітні того ж 2022 року. Тоді на благодійному аукціоні Benefit for Ukraine's People & Culture вдалося продати її роботу "Моя хата, моя правда" за 110 тисяч євро, або за приблизно 117,89 тисячі доларів.

Хто є рекордсменом серед нині живих українських митців?

У 2024 році пейзаж Івана Марчука "Зійшов місяць над Дніпром" (1980 рік) продали на аукціоні у Києві за 300 тисяч доларів. Це найвищий результат серед сучасних українських митців, який триває і понині, передає Marbeks.



"Зійшов місяць над Дніпром" Івана Марчука / Фото взято із сайту Marbeks

Щоправда, у 2022 році ще одна робота Івана Марчука увійшла до списку найдорожчих. Його натюрморт "Сад спокуси" продали за 120 тисяч доларів на благодійному аукціоні, який організував Аукціонний дім Goldens. Виручені кошти скерували на потреби ЗСУ.

Тоді медіа повідомляли, що сума є найбільшою, яку будь-коли сплачували за роботи живого українського художника. Якщо ж говорити про комерційні продажі робіт Івана Марчука, то тут рекорд належить його пейзажу "Золота ніч", за який у 2021 році віддали 96,8 тисячі доларів, передає "Локальна історія".



"Сад спокуси" Івана Марчука, 1996 рік / Фото взято із сайту аукціонного дому Goldens

Іван Марчук є одним із найвідоміших сучасних українських художників. Британська газета The Daily Telegraph свого часу долучила його до переліку "100 геніїв сучасності". Він створив власну техніку живопису – "Пльонтанізм". Усі його роботи намальовано тонкими, ніби нитки, кольоровими лініями та мазками. І це створює ефект мерехтіння, світла та глибини, роблячи кожну картину ніби живою. Твори Марчука поєднують філософські роздуми, спогади, медитативне споглядання природи та тонкі нюанси людських емоцій, у яких приховані роздуми про час, пам'ять і духовність.

Твори ще якого українського митця коштують немало?

У 2012 році на аукціоні Phillips у Лондоні роботу Анатолія Криволапа "Кінь, Вечір" продали за 186,2 тисячі доларів. Пізніше, за неофіційною інформацією, інші роботи із цієї серії продавали за 50 – 70 тисяч доларів. Серед інших дорогих картин Криволапа – "Степ": продали за 98 тисяч доларів.

"Кінь. Вечір" Анатолій Криволап написав у селі Засупоївка. За його словами, особливо складно було підібрати відтінки. Хоча він свого часу опанував понад 50 відтінків червоного, однак цей виклик був особливим – кінь повинен був не занадто виділятися на тлі та водночас не злитися з ним. До продажу на аукціоні картина перебувала у приватній колекції у Європі, а також її виставляли у "Мистецькому арсеналі" у 2012 році, мовиться на офіційному сайті митця.



"Кінь. Вечір" Анатолія Криволапа / Фото взято з офіційного сайту художника

Анатолій Криволап є одним з головних українських колористів. Його живопис вирізняється насиченою палітрою, експресивними мазками та здатністю створювати емоційно насичені образи. Найбільше митець працює з пейзажем, який у його виконанні перетворюється на метафору внутрішнього стану людини.

Художник часто використовує яскраві кольорові контрасти, завдяки чому його роботи мають потужний візуальний вплив. Його творчість поєднує глибокий зв'язок і з українською культурною традицією. Зокрема, темами його робіт є українське село та український степ. Вважають, що серію "Кінь" він започаткував у 2005 році. Хоча вона не з'явилася "на рівному місці" – ще у 1991 році Криволап намалював невелику роботу, де у насичених ультрафіолетом тонах зобразив коня в тумані.

Хто найдорожче продає свої картини серед нині живих художниць?

Оксана Мась відома масштабними інсталяціями та живописом, у яких досліджує взаємодію традиції й сучасності. Її роботи часто поєднують мотиви сакрального мистецтва із сучасними медіа, а впізнаваний проєкт Post-vs-Proto-Renaissance отримав міжнародне визнання на 54-й бієнале у Венеції.

У 2009 році її роботу Drive 9 на аукціоні Sotheby’s у Лондоні продали за 55,2 тисячі доларів.



Drive 9 Оксани Мась, 2007 рік / Фото взято із сайту Marbeks

Не лише художники: роботи яких митців також коштують сотні тисяч доларів?

Українські фотохудожники Віталій і Олена Васильєви з 2002 року працюють у співавторстві. Сьогодні вони базуються у французькій Ніцці.

Їхні роботи народжуються з поєднання досвіду, снів і підсвідомих образів, перетворюючись на виразні візуальні метафори. Художники визначають фотографію як спосіб зазирнути у внутрішній світ і передати автентичні почуття, що однаково зрозумілі й близькі глядачам у різних культурах.

Серію робіт Васильєвих "Апокаліпсис у мистецтві" у 2015 році на аукціоні Phillips у Лондоні вдалося продати за 205,785 тисячі доларів. Цей концептуальний проект змальовує найзначніші музеї сучасного мистецтва у світі у декораціях природних катаклізмів. Роботи є точними копіями музейних будівель, сфотографованими в реальних локаціях.



"Апокаліпсис у мистецтві" Віталія та Олени Васильєвих / Колаж взято із сайту Marbeks

У домі якої українки Пікассо відкрив для себе вареники?

Мало хто знає, але всесвітньо відомий художник Пабло Пікассо полюбляв українські вареники. Ба більше, вони настільки йому сподобалися, що він навчився їх ліпити.

А відкрив митець для себе цю страву завдяки Олександрі Екстер – відомій кубофутуристці та сценографці. Вона товаришувала з Пікассо, і той часто гостював у неї.

Екстер мала дім у Парижі. І коли туди вирушала, то разом із собою брала хатню робітницю Настю. Та і пригощала гостей борщем і варениками у полив'яних мисках.

Також цікаво, що першою офіційною дружиною Пікассо була українка Ольга Хохлова. Саме вона подарувала та одягнула художника у вишиванку.

