24 Канал з посиланням на History Collection зібрав найвідоміші приклади таких речей з легендами, фактами та первинними джерелами.
Які речі вважаються проклятими?
- Картина "Хлопчик, що плаче"
Картина італійського художника Giovanni Bragolin стала настільки популярною, що майже в кожній сім'ї у Великій Британії та інших країнах 1980-х років висіла подібна. Але водночас вона оповита легендою: багато будинків, у яких висіла ця картина, нібито ставали жертвами пожеж. Прихильники легенди стверджують – картина приносить нещастя.
Картина "Хлопчик, що плаче" / Фото з мережі
- Кольє Марії-Антуанетти
Це дорогоцінне намисто стало центром скандалу XVIII століття у Франції. Його створили для фаворитки короля Людовика XV, але після його смерті прикраса опинилася в епіцентрі інтриг. Згодом з'явилася легенда, що кольє несе прокляття: усі, хто мав із ним справу, зіштовхувалися з божевіллям, злиднями або смертю. Найвідоміша постать, пов'язана з цим лихом, – королева Марія-Антуанетта, страчена під час Великої французької революції.
- Чорний діамант "Орел"
Чорний діамант, який важить понад 45 каратів і має криваву історію. Прокляття нібито виникло після того, як камінь було вирвано зі статуї індуїстського божества. Власників каменя переслідували банкрутства, самогубства, загибель у катастрофах. Діамант нині зберігається у Смітсонівському інституті (США), де за легендою "втратив силу", бо перебуває під склом.
Брошка з чорним діамантом / Фото History Collection
- Прокляті весільні сукні
У світі існують десятки історій про весільні сукні, пов'язані з нещастями їхніх власниць. Найвідоміша з них – сукня Анни Бейкер із Пенсильванії. Дівчина ніколи не вийшла заміж через заборону батька, а сукню, пошиту для весілля, зберегли після її смерті. Нині вона виставлена у скляній вітрині музею в місті Алтуна, де, за словами відвідувачів, тканина часом "дихає" – сукня наче ворушиться сама по собі, ніби чекає тієї церемонії, що так і не відбулася.
- Лялька "Анабель"
Одним із найвідоміших випадків "проклятих" речей стала лялька Анабель, пов'язана з дослідженнями знаменитих паранормальних дослідників Ed Warren і Lorraine Warren, передає HalloweenCostume.
Згідно з їхнім твердженням, лялька завдавала власникам неабияких неприємностей, зрештою була передана до музею для зберігання.
Фільм про моторошну ляльку має вже 3 частини / Фото IMDb
- Лялька Роберт
Ця іграшка стала легендою серед усіх "проклятих" речей. Колись вона належала хлопчику, на ім'я Юджин Отто з Флориди. Родина часто чула дивні звуки, бачила, як меблі самі рухались, а сам Юджин наполягав, що це робить Роберт. З роками лялька перетворилася на музейний експонат – нині її зберігають у музеї Форту-Іст-Мартелло. Працівники попереджають: не можна фотографувати Роберта без дозволу – порушників нібито переслідують неприємності, від фінансових втрат до дивних аварій.
Чому люди вірують у прокляті речі?
Цьому існує декілька пояснень:
- Предмет стає носієм історії: крадіжка, смерть, нещастя – все це створює "енергію" легенди.
- Психологічний ефект: коли люди знають, що річ "проклята", вони стежать за нею більше, помічають дрібниці й інтерпретують їх як "докази".
- Поп-культура підсилює такі історії: фільми, статті, відео-сюжети створюють міфологію.
