24 Канал з посиланням на History Collection зібрав найвідоміші приклади таких речей з легендами, фактами та первинними джерелами.

Які речі вважаються проклятими?

Картина "Хлопчик, що плаче"

Картина італійського художника Giovanni Bragolin стала настільки популярною, що майже в кожній сім'ї у Великій Британії та інших країнах 1980-х років висіла подібна. Але водночас вона оповита легендою: багато будинків, у яких висіла ця картина, нібито ставали жертвами пожеж. Прихильники легенди стверджують – картина приносить нещастя.



Картина "Хлопчик, що плаче" / Фото з мережі

Кольє Марії-Антуанетти

Це дорогоцінне намисто стало центром скандалу XVIII століття у Франції. Його створили для фаворитки короля Людовика XV, але після його смерті прикраса опинилася в епіцентрі інтриг. Згодом з'явилася легенда, що кольє несе прокляття: усі, хто мав із ним справу, зіштовхувалися з божевіллям, злиднями або смертю. Найвідоміша постать, пов'язана з цим лихом, – королева Марія-Антуанетта, страчена під час Великої французької революції.

Чорний діамант "Орел"

Чорний діамант, який важить понад 45 каратів і має криваву історію. Прокляття нібито виникло після того, як камінь було вирвано зі статуї індуїстського божества. Власників каменя переслідували банкрутства, самогубства, загибель у катастрофах. Діамант нині зберігається у Смітсонівському інституті (США), де за легендою "втратив силу", бо перебуває під склом.



Брошка з чорним діамантом / Фото History Collection

Прокляті весільні сукні

У світі існують десятки історій про весільні сукні, пов'язані з нещастями їхніх власниць. Найвідоміша з них – сукня Анни Бейкер із Пенсильванії. Дівчина ніколи не вийшла заміж через заборону батька, а сукню, пошиту для весілля, зберегли після її смерті. Нині вона виставлена у скляній вітрині музею в місті Алтуна, де, за словами відвідувачів, тканина часом "дихає" – сукня наче ворушиться сама по собі, ніби чекає тієї церемонії, що так і не відбулася.

Лялька "Анабель"

Одним із найвідоміших випадків "проклятих" речей стала лялька Анабель, пов'язана з дослідженнями знаменитих паранормальних дослідників Ed Warren і Lorraine Warren, передає HalloweenCostume.

Згідно з їхнім твердженням, лялька завдавала власникам неабияких неприємностей, зрештою була передана до музею для зберігання.



Фільм про моторошну ляльку має вже 3 частини / Фото IMDb

Лялька Роберт

Ця іграшка стала легендою серед усіх "проклятих" речей. Колись вона належала хлопчику, на ім'я Юджин Отто з Флориди. Родина часто чула дивні звуки, бачила, як меблі самі рухались, а сам Юджин наполягав, що це робить Роберт. З роками лялька перетворилася на музейний експонат – нині її зберігають у музеї Форту-Іст-Мартелло. Працівники попереджають: не можна фотографувати Роберта без дозволу – порушників нібито переслідують неприємності, від фінансових втрат до дивних аварій.

Чому люди вірують у прокляті речі?

Цьому існує декілька пояснень:

Предмет стає носієм історії: крадіжка, смерть, нещастя – все це створює "енергію" легенди.

крадіжка, смерть, нещастя – все це створює "енергію" легенди. Психологічний ефект: коли люди знають, що річ "проклята", вони стежать за нею більше, помічають дрібниці й інтерпретують їх як "докази".

коли люди знають, що річ "проклята", вони стежать за нею більше, помічають дрібниці й інтерпретують їх як "докази". Поп-культура підсилює такі історії: фільми, статті, відео-сюжети створюють міфологію.

