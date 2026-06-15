Масштабна боротьба за розгром нацистської Німеччини у свідомості більшості асоціюється з епічною висадкою в Нормандії. Проте справжній фундамент цієї перемоги закладався набагато раніше – у розпечених та безжальних пустелях Північної Африки, розповідає портал History.

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Чому битва в Африці була такою важливою?

Саме цей регіон став геополітичним перехрестям, контроль над яким гарантував безпеку середземноморських шляхів, безперебійний доступ до близькосхідної нафти та захист Суецького каналу – стратегічної артерії, що з'єднувала Велику Британію з її колоніями.

Центральною фігурою цієї шахової партії стала операція "Торч" ("Смолоскип"), яка перетворилася на перший масштабний спільний наступ англо-американських сил. Наприкінці 1942 року, майже через рік після офіційного вступу у війну, американські солдати все ще не стикалися з Вермахтом на полі бою.

Бої в Тунісі були запеклими / Фото Britannica

Військові стратеги США, включаючи генерала Дуайта Д. Ейзенхауера, наполягали на негайному та безкомпромісному кидку через Ла-Манш прямо у Францію. Однак британський прем'єр Вінстон Черчилль та американський президент Франклін Д. Рузвельт тверезо оцінювали ризики й розуміли, що такий лобовий удар по загартованій німецькій обороні буде передчасним і приреченим на кривавий провал.

Всупереч тиску власних генералів, Рузвельт підтримав Черчилля, наказавши відкрити другий фронт там, де ворог найменше очікував удару. Ідея полягала в тому, щоб атакувати нацистську імперію у її найслабшій та найбільш віддаленій від промислових баз точці.

Союзники розробили масштабний план кліщевого захоплення: зі сходу просувалася легендарна 8-ма британська армія Монтгомері, а з заходу готувався потужний англо-американський десант. Кінцевою метою цієї операції було заманити в пастку та знищити знаменитий Африканський корпус нацистського фельдмаршала Ервіна Роммеля, відомого під прізвиськом "Лис пустелі", який на той момент вважався одним із найнебезпечніших і найпідступніших тактиків Третього Рейху.

Випробування для необстріляних американських новобранців виявилося екстремальним. Їм протистояла не лише дика спека, нескінченні піщані бурі та чужа місцевість, а й Вермахт – імовірно, найкраще механізована та найбільш дисциплінована армія світу на той час.

Операція "Торч" стартувала 8 листопада 1942 року, коли під командуванням Ейзенхауера на узбережжя Французького Марокко та Алжиру висадилися понад 100 000 військовослужбовців. Десант швидко подолав опір колабораціоністських військ Віші, і кампанія почала стрімко набирати оберти, просуваючись на схід до Тунісу.

Проте перше серйозне зіткнення з німецькою військовою машиною закінчилося для американців шоком. У лютому 1943 року біля перевалу Кассерін Роммель влаштував американським частинам жорстокий урок сучасної механізованої війни. Німецькі танки Mark IV буквально розгромили недосвідчений американський корпус, змусивши його частини панічно відступати на десятки миль. І хоча через розтягнуті лінії постачання "Лис пустелі" не зміг розвинути успіх і відійшов, британський генералітет відверто розчарувався в американських союзниках, охрестивши їх "м’якими, молодими та зовсім непідготовленими".

Цей болючий ляпас змусив Ейзенхауера діяти. Щоб радикально змінити ситуацію, він переформатував розвідку, перетасував командування і поставив на чолі пошарпаного корпусу генерала Джорджа С. Паттона – харизматичного, жорсткого та безкомпромісного майстра танкових дуелей. Паттон залізною рукою відновив дисципліну та бойовий дух, пообіцявши стерти нацистів на порох. Водночас логістика Осі почала тріщати по швах: авіація та флот союзників перекрили Середземне море, пустивши на дно третину німецьких та італійських транспортів із паливом та боєприпасами.

Перші бої в Тунісі були для американців шоком / Фото U.S. Naval Institute

Перелом не забарився. Уже в битві при Ель-Геттарі оновлені американські війська продемонстрували, як швидко вони вміють учитися на власних помилках, розгромивши німецькі передові підрозділи.

Фінал кампанії став для Гітлера катастрофою: у травні 1943 року союзники затисли ворога в кут і змусили капітулювати близько 250 000 німецьких та італійських солдатів. Черга з полонених та їхнього транспорту розтягнулася на неймовірні 14 миль, ознаменувавши повне очищення Африканського континенту.

Північноафриканський тріумф коштував дорого, але він став безцінним університетом для союзних армій. Як влучно зауважив легендарний військовий кореспондент Ерні Пайл, американські солдати пройшли глибоку внутрішню трансформацію, перетворившись із наївних хлопців на суворих професіоналів, для яких "вбивство ворога стало ремеслом".

Саме тут Ейзенхауер відточив майстерність координації гігантських міжнародних флотів та армій, що згодом дозволило йому очолити історичну висадку в Нормандії. Здобувши надійний африканський плацдарм, союзники відкрили прямі ворота до Європи, підготувавши удар по Сицилії та материковій Італії, що стало початком кінця Третього Рейху.