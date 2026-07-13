Знахідку зробили у провінції Каласін на північному сході країни. Там, на місці Пху Ной, палеонтологи вже багато років знаходять рештки тварин пізнього юрського періоду. Понад 90 відсотків викопних решток із цієї ділянки – фрагменти динозаврів. Новий вид назвали Uragasaurus kalasinensis, пише ВВС.

Це був рослиноїдний динозавр із надзвичайно довгою шиєю, який жив приблизно 150 мільйонів років тому. І тепер він став першою знахідкою такого типу, офіційно описаною в Таїланді.

Де знайшли нового динозавра?

Палеонтологи виявили рештки в провінції Каласін, на ділянці Пху Ной. Це місце вперше привернуло увагу дослідників ще у 2008 році, коли місцевий житель знайшов у полі фрагменти, схожі на луску змії. Згодом стало зрозуміло, що ця територія значно цікавіша, ніж могло здатися на початку.

Палеонтологи знайшли нового гіганта / Фото unsplash

Під час обстеження науковці знайшли зуби динозаврів, кістки та багато інших викопних решток. Пху Ной виявився багатим місцем із фауною пізнього юрського періоду. Саме там зібрали велику колекцію скам’янілостей, серед яких і з’явилася кістка, що привела до опису нового виду.

Що саме видало новий вид?

Ключовою знахідкою став спинний хребець – кістка з середньої або верхньої частини спини динозавра. На перший погляд, одна кістка може здатися замалою підставою для гучного відкриття. Але для палеонтологів такі деталі часто вирішують усе.

Комп’ютерна томографія показала, що динозавр належав до родини маменьчизавридів – групи завроподів, відомих своїми дуже довгими шиями. Такі шиї, ймовірно, допомагали тваринам діставати рослинність на різній висоті. Більшість відомих решток маменьчизавридів раніше знаходили в Китаї. Саме тому тайська знахідка особлива: Uragasaurus kalasinensis став першим офіційно названим представником цієї родини з Таїланду.

Сканування також виявило риси, яких не бачили в інших динозаврів. Серед них – Y-подібне розташування опорних кісткових пластин, які називають ламінями, а також незвична структура повітряних порожнин.

Провідний автор дослідження, доктор Апірут Нілпанапан з Університету Махасаракхам, сказав BBC Thai, що ці особливості були "не схожі на жодного іншого динозавра у світі". За його словами, саме це й відрізняє новий вид від усіх відомих раніше.

Чому відкриття так вразило дослідників?

Нілпанапан зізнався BBC Thai, що після усвідомлення масштабу відкриття навіть розбив свій комп’ютер. За його словами, він відчув і сильне захоплення, і полегшення. Для науки ця знахідка важлива не лише тому, що йдеться про нового великого динозавра. Вона показує, що північний схід Таїланду міг бути значно важливішим регіоном для еволюції та поширення довгошиїх завроподів, ніж вважали раніше.

Дослідження опублікували в журналі Scientific Reports. У ньому Uragasaurus kalasinensis описують як нового завропода з формації Пху Крадунг на північному сході Таїланду. Це вже не перша гучна динозаврова новина з Таїланду за останній час. У травні науковці повідомили про інший вид довгошиїх рослиноїдних динозаврів – Nagatitan chaiyaphumensis.

Нагатитан став найбільшим динозавром, коли-небудь знайденим у Південно-Східній Азії. Він важив приблизно 27 тонн – як дев’ять дорослих азійських слонів – і сягав 27 метрів завдовжки. На цьому тлі Uragasaurus kalasinensis трохи менший, але не менш важливий. Його відкриття показує: навіть одна добре збережена кістка може додати до історії динозаврів цілий новий розділ.