Мовиться про опаха – так звану місячну рибу, яка доводить, що еволюція здатна створювати справжні інженерні шедеври навіть в абсолютно непридатних для цього умовах. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Як працює унікальний природний обігрівач опаха?

Досліджуючи глибоководних мешканців, науковці виявили унікальну рибу, яка змінила розуміння морської фауни. Цей дивовижний вид – опах (Lampris guttatus), або її ще називають місячною рибою (через це багато хто дарма плутає її з рибою-місяцем Mola mola) – успішно спростовує міф про повільність мешканців темної безодні.

Коли дослідники з Південно-західного наукового центру рибальства NOAA у Ла-Хойї у Каліфорнії вперше детально дослідили зябра опаха, вони буквально затамували подих. Провідний автор дослідження біолог Ніколас Вегнер зізнався, що до цього відкриття вважав цю рибу повільним та неповоротким створінням, приреченим на пасивне вичікування здобичі у темних холодних водах.

Цікаві факти про рибу опаха: дивіться відео YouFishTV

Проте реальність виявилася куди більш захопливою. Цей гігант розміром з автомобільне колесо є надзвичайно активним суперхижаком, який ганяється за швидкими кальмарами на глибині від 50 до 400 метрів. Ба більше, опах здатен підтримувати температуру тіла приблизно на 5 градусів вищою за температуру навколишнього середовища. І це досить таки дивує.

Більшість мешканців океанічних глибин змушені економити кожну калорію – вони мляві та воліють атакувати із засідки, бо температура води там близька до замерзання. Але опах грає за власними правилами. Ця риба, що зовні нагадує гігантський сріблястий диск із яскраво-червоними плавцями та золотими очима, постійно махає своїми грудними плавцями, наче крилами. Цей рух генерує дуже багато тепла.

Проте справжній інженерний шедевр прихований у зябрах опаха. Вчені виявили там унікальну систему судин, відому в інженерії як "протиточний теплообмінник" (rete mirabile). Тепла кров, що прямує від серця до зябер, тісно обплітає судини з холодною, насиченою киснем кров'ю, яка повертається від зябер до тіла. У результаті холодна кров підігрівається ще до того, як розійдеться організмом.

Як працює організм унікальної теплокровної місячної риби: дивіться відео DataTruck

Які переваги дає теплокровність глибоководному хижаку?

Така фізіологічна суперсила дає місячній рибі колосальну перевагу. У той час як інші глибоководні хижаки стають дедалі повільнішими через холод, опах зберігає високу швидкість реакції, гострий зір та швидкий метаболізм. Його серце та мозок завжди залишаються в теплі, що дозволяє рибі годинами полювати в крижаній воді без ризику для здоров'я.

Навіть такі швидкісні мисливці, як тунець чи деякі акули, що мають часткову теплокровність, змушені періодично підійматися до поверхні, аби зігріти свої внутрішні органи. Опаху ж це непотрібно – він є повноцінним господарем глибин.

При цьому всьому опах є популярним делікатесом. Наприклад, на Гаваях його цінують за яскраве забарвлення та ніжне м'ясо. Та все ж ця риба залишається порівняно рідкісним гостем у рибальських сітях, бо воліє жити на самоті, уникаючи великих скупчень.