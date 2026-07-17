Його зброя схована в тілі. Токсини містяться у шкірі, пір’ї та інших тканинах. Птах не виробляє їх сам, а отримує з їжі й використовує як захист. Найстрашніше те, що йдеться не про слабку подразнювальну речовину. Чубатий пітоху переносить батрахотоксин – одну з найнебезпечніших отрут у тваринному світі, відому також за деякими отруйними жабами, пише Discover wildlife.

Що це за птах?

Чубатий пітоху – птах із Нової Гвінеї, середнього розміру, з рудувато-коричневим і чорним оперенням. На вигляд він не схожий на істоту, яку варто обходити стороною. Але саме цей непомітний співочий птах став першим науково описаним отруйним птахом.

Отруйний птах / Фото Discover wildlife

Його отруйність випадково виявив орнітолог Джек Дамбахер під час експедиції до Папуа Нової Гвінеї. У 1989 році птах подряпав дослідника, а той інстинктивно торкнувся порізу губами. Після цього губи й язик оніміли на кілька годин. Місцеві жителі знали про небезпеку пітоху ще раніше. Через токсичність його називали "сміттєвим птахом", адже він був непридатний для їжі без дуже спеціальної підготовки.

Звідки в пітоху отрута?

Чубатий пітоху не виробляє токсини самостійно. Таке явище називають гетероагландулярною отруйністю: тварина отримує отруйні речовини з їжі, а потім накопичує їх у власному тілі для захисту. У випадку пітоху науковці пов’язують токсин із його раціоном.

Вважається, що птах отримує батрахотоксин, коли їсть отруйних жуків роду Choresine. Схожий принцип відомий і в деяких отруйних жаб: токсин не обов’язково створюється самим організмом, а може надходити з їжі. У пітоху ці речовини накопичуються у шкірі, пір’ї та інших тканинах.

Чому батрахотоксин такий небезпечний?

Батрахотоксин вважають однією з найпотужніших природних отрут. Його також знаходили в деяких отруйних дереволазів. За даними National Geographic, токсин пітоху смертельніший за ціанід. Він діє на нервові клітини: відкриває натрієві канали й не дає їм закриватися. Через це нервова система втрачає нормальний контроль над сигналами, що може призвести до паралічу й смерті.

Особливо лячно те, що відомого антидоту проти батрахотоксину немає. Саме тому такий птах небезпечний не через агресію, а через сам контакт із його токсичними тканинами.

Чи небезпечний чубатий пітоху для людини?

Просто взяти птаха до рук зазвичай не означає смертельну небезпеку. Але контакт може спричинити оніміння, поколювання, печіння шкіри й навіть чхання. Саме такі реакції й стали одним із перших сигналів для науковців, що перед ними не звичайний птах.

Серйозніша загроза виникає, якщо з’їсти пітоху. У такому разі токсин може потрапити в організм у небезпечній кількості. Тому цього птаха настійно не радять вживати в їжу. Чубатий пітоху добре показує, що небезпека в природі не завжди має великі зуби або кігті. Іноді вона сидить на гілці, виглядає цілком звичайно – і носить у пір’ї отруту, здатну зупинити тіло зсередини.