Однак деякі речі для нас залишаються невідомими. Зокрема, для чого на паличках для суші роблять додаткові надрізи. Про їх призначення розповість 24 Канал.

Для чого додаткові надрізи на паличках для суші?

Палички для суші – дуже універсальна та продумана річ. І надрізи тут – не виняток. А допомагають вони зберегти ваші палички чистими під час використання.

Отже, перед тим, як їсти щось з допомогою паличок, слід відламати два кінчики за лінією відрізу. І так ми отримаємо підставку хасіокі, на які можна покласти палички.

Додамо, що довжина звичайних паличок – приблизно 20 – 25 сантиметрів. У перетині вони можуть бути квадратними або круглими. Зокрема, їх роблять квадратрими, щоб вони не скочувалися зі столу.

Для чого надрізи на паличках для суші: дивіться відео

Як з'явилися палички для суші?

Одна з давніх легенд розповідає про чоловіка, який хотів дістати м’ясний продукт з киплячої води. Він розумів, що зробити це руками не може, оскільки шкіра обпечеться. В результаті чоловік вирішив скористатися дерев’яними паличками.

Вперше ж палички з'явилися у Китаї ще в 1200 році до нашої ери. Найпримітивніші із цих інструментів виявили в руїнах китайської історичної столиці Їнь. Вони були відлиті з бронзи і, як вважають, їх використовували як кухонне приладдя – для розпалювання вогню, помішування у глибоких горщиках і перекладання їжі з горщика на тарілку, пише Tilda.

До часів китайської династії Хань (206 до нашої ери – 22 рік нашої ери) палички для їжі перетворилися на столові прилади, і за 500 років їхній вплив поширився по всій Азії – від Японії до В'єтнаму.

Які бувають типи паличок для суші?

Японські. Для чоловіків довжина становить близько 20 сантиметрів і 18 сантиметрів – для жінок і дітей. У Японії менше розвинена традиція ділитися їжею, і люди, як правило, зберігають свій особистий набір, тому менша довжина робить їх портативнішими. Оскільки риба є основним продуктом японської кухні, тутешні палички для їжі мають загострений кінчик для видалення кісток і луски, а також ідеальну форму для делікатних рухів, таких як захоплення дрібних бобів і дрібно нарізаних продуктів. Японські палички для їжі зазвичай мають кільцеві канавки біля кінчика для кращого захоплення їжі.

. Їх виготовляються з металу – нержавіючої сталі або срібла. І мають вони середню довжину 23 – 25 ​​сантиметрів. Такі палички часто використовують у парі з ложкою для споживання рису. Як і японські, ці палички мають кінці, що звужуються. Але не такі гострі та плоскі, а не циліндричні. Це допомагає їм стійко стояти на рівній поверхні. Китайські. Такі палички є довшими, ніж японські та корейські, і їхня довжина становить 28 сантиметрів. Це можна пояснити національним звичаєм ділитися їжею. Довші палички дозволяють дістати їжу, що перебуває далі по столу. Також завдяки такій довжині їх можна опускати у гарячі або глибокі каструлі. Китайські палички мають тупий кінець і велику площу поверхні, що ідеально підходить, щоб брати суші, локшину та рис. Протягом століть їх виготовляли з різних матеріалів, таких як бамбук, пластик, дерево, кістка, метал, навіть нефрит, слонова кістка або срібло.

Як правильно їсти суші?

Для початку вимийте руки. Більшість офіціантів у суші-ресторанах надають відвідувачам гарячий рушник для витирання рук. Використовуйте палички для їжі, якщо це необхідно. Якщо ви віддаєте перевагу їсти суші паличками, використовуйте саме їх, а не столові прибори. Їжте по одному шматочку за раз, в один або два укуси. Не розрізайте суші на менші шматочки або не відокремлюйте шматок риби від інших інгредієнтів. Занурюйте в соєвий соус лише рибу, оскільки рис для суші може ввібрати занадто багато соусу, що вплине на смак. Не кладіть весь шматок суші в тарілку із соєвим соусом, оскільки це може призвести до того, що рол розвалиться. Також суші-етикет не дозволяє додавати васабі безпосередньо в соєвий соус. Замість цього вмочіть рол у кожну приправу окремо. Використовуйте мінімум васабі. Використовуйте імбир як засіб для очищення рецепторів. Деякі відвідувачі люблять додавати імбир до суші, але його слід вживати між різними типами суші-ролів.

