Зараз вони вже осіли, розмножуються, знайшли собі екологічну нішу та почали розширювати свій ареал. Про це розповіла орнітологиня Ганна Кузьо у коментарі 24 Каналу.

Повна розмова Птахи можуть спати у польоті та долати десятки тисяч кілометрів: інтерв'ю з орнітологинею Ганною Кузьо

Як папуги Крамера з'явилися у Чернівцях?

За словами Ганни Кузьо, ці птахи потрапили у Європу як втікачі з кліток. Вони спочатку почали поширюватися у частинах Європи з теплішим кліматом, і їх там дуже багато. Щоправда, в українських Чернівцях їх реєструють уже не перший рік.

Там вони навіть успішно гніздувалися та, ймовірно, все йде до того, що їх ставатиме все більше й вони з'являтимуться у більшій кількості місць. Та цей процес триватиме не 5 років, а набагато більше,

– каже орнітологиня.

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Вона додає, що минулого року там було успішне гніздування. А ось цього завалилося від вітру дерево, і вже не було успішного гніздування. Однак це не має глобально вплинути на них.

"Зараз відбувається розширення популяції, і його не зупинити. Хіба станеться якась ще більша глобальна зміна клімату. Але, в принципі, ті кліматичні зміни, які зараз відбуваються, навпаки, сприяють поширенню цього папуги", – підкреслює Ганна Кузьо.

Тому є ймовірність, що в Україні вони почнуть жити не лише у Чернівцях, а і з'являтимуться в інших містах.

Чим небезпечні ці папуги?

Як зазначає Ганна Кузьо, проблема із цими птахами полягає у тому, що вони природно не були тут у Європі. А тепер конкурують з дуплогнізниками, такими як синицеві птахи, повзики, шпаки, мухоловки та багатьма іншими, які у нашій природі живуть. А оскільки це великий і сильний птах, то він їх витісняє – там, де багато цих папуг, страждають природні види дуплогнізників.

Цей папуга Крамера став інвазійним видом. Тобто він потрапив сюди не природним шляхом, а тому що десь утік із клітки. Ба більше, він добре осів і ще й почав створювати проблеми місцевим видам.

Папуга Крамера у Чернівцях: дивіться відео

Що ще відомо про папуг Крамера у Чернівцях?

Здебільшого вони живуть у місцевому Жовтневому парку. Зокрема, у січні їх помітили за температури -14 градусів. А вперше на вулицях Чернівців вони з'явилися ще у 2020 році.

У Жовтневому парку люди постійно їх чимось підгодовують, тому їжу знайти восени чи взимку зможуть. Харчуються ці птахи фруктами, горіхами, зеленими пагонами, листям дерев.

Назвали цих птахів на честь німецького натураліста Вільгельма Крамера. Це найбільш численний і широко поширений вид серед родини папугових.

Докладніше про папуг Крамера у Чернівцях – у матеріалі 24 Каналу.