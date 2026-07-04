Йдеться про нового печерного цвіркуна, який живе всередині штучного тунелю на схилах гори Вігла. Комаха трималася на стінах і нависаючих поверхнях, майже непомітна в темному вологому середовищі. Новий вид назвали Dolichopoda balrogi – на честь Балрога, демона з підземель у "Володарі перснів" Джона Роналда Руела Толкіна, повідомляє Discover wild life.

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Що саме знайшли в тунелі на грецькому острові?

Dolichopoda balrogi належить до роду Dolichopoda – групи печерних цвіркунів, пристосованих до життя в темних і вологих підземних місцях.

Невідома істота чіплялася за стіни / Колаж 24 Каналу

Такі комахи трапляються в Південній Європі та східному Середземномор’ї. Новий вид описали в дослідженні, опублікованому в Journal of Orthoptera Research.

У цвіркуна коричневе тіло та довгі вигнуті ноги, завдяки яким він міцно чіпляється за стіни й поверхні над собою. Сам острів Кастелорізо розташований біля південно-східного узбережжя Греції. Він невеликий – приблизно 6 кілометрів завдовжки і 3 кілометри завширшки.

Для біологів це місце цікаве рідкісними безхребетними: там знаходили скорпіонів, мокриць, кущових цвіркунів і жуків. Дослідники хотіли краще вивчити фауну острова й вирушили до єдиної наземної печери Кастелорізо. Насправді це 25-метровий штучний тунель на схилі гори Вігла. Усередині вони помітили, що стіни буквально всіяні цвіркунами.

Як учені зрозуміли, що це новий вид?

Щоб перевірити знахідку, дослідники не обмежилися зовнішнім оглядом. Вони провели детальний морфологічний аналіз, тобто вивчили будову тіла комах, а також зробили ДНК-тестування зразків.

Саме поєднання цих даних дозволило підтвердити: перед ними не просто відомий печерний цвіркун, а окремий, раніше не описаний вид. Після цієї знахідки кількість відомих видів Dolichopoda зросла до 68. Із них 51 вид трапляється в Греції.

На відміну від толкінівського Балрога з його вогняним батогом, Dolichopoda balrogi безпечний. Але це не робить його менш цікавим: комаха змогла пристосуватися до життя там, де немає світла й де умови здаються дуже обмеженими.

Ці знахідки нагадують нам, що відкриття біорізноманіття не обмежуються віддаленими тропічними лісами чи глибинами океану. Навіть знайомі ландшафти та створені людиною споруди можуть приховувати види, які залишалися непоміченими,

– коментує провідний дослідник Константінос Калаенціс.

Чому така знахідка може бути вразливою?

Дослідники наголошують: організми, пристосовані до печер, часто мають дуже обмежене поширення. Іноді вони живуть лише в одній печері або в одній підземній системі. Саме тому будь-яке втручання в середовище може стати для них серйозною загрозою.

Якщо вид існує тільки в одному місці, пошкодження цього місця може швидко поставити під ризик усю популяцію. Автори дослідження вважають, що острів потребує детальнішого обстеження.

Слід провести детальніше й спеціалізоване дослідження печер острова, щоб з’ясувати, чи існують на острові додаткові популяції цього виду. Крім того, було б цінно розглянути можливі стратегії управління, щоб забезпечити збереження популяції, – зазначають автори дослідження.