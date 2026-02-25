Однак така практика має чітке медичне, гігієнічне та культурне пояснення. Про це пише "Радіо Трек".

Що таке японський туалет?

Японія сьогодні – це передусім інновації. Стосується це і санітарних технологій. Найвідоміший прикла – система Washlet від TOTO, яка давно стала символом технологічного підходу до гігієни.

Що вміють "розумні" унітази в Японії?

Підігрів сидіння

Вбудоване біде з регулюванням температури та напору води

Автоматичне відкривання та закривання кришки

Дезодорація повітря

Система маскування звуків ("шум води")

Сенсорне підсвічування

Економне використання води

Однак це не екзотика, а практичність. Адже більшість функцій спрямовано на гігієну та зменшення витрат ресурсів.

Чому у традиційних японських туалетах сідають обличчям уперед?

Попри технологічність, у Японії збереглися підлогові туалети washiki. Їх досі використовують у школах, храмах, громадських місцях і навіть у приватних домівках. А ключова особливість таких убиралень – правильне положення тіла: людина розташовується обличчям до заокругленої передньої частини чаші.

Які причини такої пози?

Гігієна – зменшується ризик забруднення одягу та підлоги.

– зменшується ризик забруднення одягу та підлоги. Фізіологія – положення навпочіпки сприяє природнішому процесу випорожнення.

– положення навпочіпки сприяє природнішому процесу випорожнення. Контроль простору – людина бачить перед собою чисту поверхню, що психологічно створює відчуття порядку.

– людина бачить перед собою чисту поверхню, що психологічно створює відчуття порядку. Баланс і стійкість – така поза анатомічно зручніша.

Зауважимо, що це не пережиток минулого, а усвідомлений вибір, що поєднує здоров'я та практичність.

Щоправда, у сучасних квартирах, офісах і більшості новобудов встановлено звичайні західні унітази (часто з функціями біде). І там сидять так само, як у Європі чи Україні – обличчям від бачка.

Як чистоту сприймають у японській культурі?

У Японії чистота – це не просто санітарна вимога. Це соціальна норма та частина національної ідентичності. Ідеально прибраний туалет тут символізує повагу до інших, відповідальність перед суспільством, самодисципліну, внутрішню культуру людини. Навіть історичні згадки про самураїв підкреслюють важливість приватності та чистоти як прояву гідності.

Експерти з культурології вважають японський підхід до санітарії мікромоделлю суспільства. Адже технології тут служать людині, традиції формують здорові звички, простір організовано раціонально, а комфорт не суперечить економії ресурсів.

У Японії немає конфлікту між "старим" і "новим". Підлоговий туалет і високотехнологічний унітаз співіснують без протистояння – кожен виконує свою функцію.

Чому це цікаво світу?

Інтерес до японських туалетних технологій зростає у Європі та США. Популярність гігієнічних систем із функцією біде, сенсорного управління та мінімального контакту з поверхнями пов’язана з:

підвищеною увагою до здоров'я,

екологічністю,

зменшенням споживання паперу,

комфортом у повсякденному житті.

Те, що здається дивиною, насправді є прикладом продуманого дизайну та культурної логіки. Японці сідають на традиційний унітаз обличчям уперед не через звичку, а через практичність.

Їхній підхід до гігієни – це баланс технологій, медицини, екології та поваги до простору. І саме тому японська культура туалету дедалі частіше стає предметом дослідження та наслідування у світі.

