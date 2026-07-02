Виникла ця легенда після грандіозного тріумфу археології, але навіть не факт, що розвіялася до сьогодні. 24 Канал розповість про все це докладніше.
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"Прокляття фараонів": як газетна качка перетворилася на голлівудський міф?
Кожен, хто хоч раз дивився пригодницькі голлівудські фільми про єгипетські піраміди, знає це моторошне "правило": варто лише потурбувати спокій стародавнього правителя, як на археологів впаде смертельна кара. Проте реальна історія виникнення цього міфу навіть цікавіша за кіносценарії.
Річ у тім, що за "прокляттям фараонів" стоять не стародавні жерці, а цілком конкретні люди з плоті та крові, які жили на початку ХХ століття. Почалося все у листопаді 1922 року, коли британський археолог Говард Картер за фінансової підтримки лорда Джорджа Герберта Карнарвона здійснив відкриття, яке назавжди змінило світ археології.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Він знайшов практично недоторкану гробницю юного фараона Тутанхамона. Скарби, що пролежали під піском понад 3000 років, засліплювали розкішшю. Але – разом із золотом світ отримав і одну з найстійкіших легенд в історії людства. Збілгися низка обставин – журналісти прагнули більших сенсацій, публіка вимагала містики, а науковці хотіли уваги.
Чи існувало насправді "прокляття фараонів": дивіться відео Щодочого
У результаті виникла історія про зловісну змову потойбічних сил. "Матір'ю" сучасного міфу про прокляття стала популярна англійська письменниця Марі Кореллі. У березні 1923 року вона опублікувала в газеті New York World лист, де застерігала дослідників від розграбування гробниці.
Кореллі стверджувала, що має переклад стародавнього арабського тексту, який обіцяв: "Смерть прилітає на крилах до того, хто ввійде до гробниці фараона". Ця фраза миттєво розлетілася світовою пресою, хоча жодного подібного напису в усипальниці Тутанхамона насправді ніколи не існувало.
Далі більше – справжній вибух у медіа стався тоді, коли через кілька тижнів після цього попередження, 5 квітня 1923 року, лорд Карнарвон раптово помер у каїрському готелі. Причиною смерті 56-річного аристократа стало банальне зараження крові та пневмонія, але преса проігнорувала той факт, що лорд мав вкрай слабке здоров'я ще з 1901 року, коли потрапив у важку автомобільну аварію.
Для газетярів цей чоловік став першою жертвою "гніву мумії". Але сухі факти спростовують прокляття – більшість учасників експедиції Картера насправді прожили довге життя, а сам археолог помер через багато років після відкриття гробниці.
Докладний документальний фільм про те, що сталося після відкриття гробниці Тутанхамона: дивіться відео Get.history
Хто з відомих людей підтримав містичну версію?
Олію у вогонь підлив не хто інший, як творець Шерлока Холмса – сер Артур Конан Дойл. Письменник, який на той час серйозно захоплювався спіритизмом та окультизмом, публічно заявив, що смерть Карнарвона могла бути спричинена "елементалями" – надприродними духами, яких єгипетські жерці нібито створили для охорони спокою фараона.
Коли авторитет такого масштабу підтверджує містичну версію, публіка остаточно втрачає критичне мислення. А тут ще й додалася вже відома на той час історія журналіста Бертрама Флетчера Робінсона.
У 1904 році він опублікував сенсаційну статтю про прокляту кришку саркофага єгипетської жриці в Британському музеї, а потім помер у 36 років. Після гаму навколо гробниці Тутанхамона публіка знову згадала його розслідування і заговорила про помсту мумії.
Сучасні вчені давно розвінчали ці містичні теорії. Дослідження показують, що у закритих гробницях дійсно можуть розвиватися небезпечні види цвілевих грибів, здатні викликати важкі легеневі інфекції у людей із послабленим імунітетом. Проте для кінематографа наукові пояснення виявилися надто нудними.
Голлівуд швидко зрозумів, що страх перед стародавнім прокляттям продається набагато краще, ніж розповіді про бактерії. І перетворив вигадку журналістів на безсмертний штамп попкультури.