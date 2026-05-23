Єгипет – це країна з особливою історією та постатями, якими захоплюються по всьому світі. Колись це була справжня колиска цивілізацій, і піраміди – далеко не єдине, чим можуть похизуватися Єгиптяни.

Факти про Єгипет, які можуть здивувати

Давній Єгипет – це не просто сторінка в підручнику історії, а дивовижна цивілізація, чиї таємниці та винаходи й досі викликають захват у науковців та мандрівників з усього світу, розповідає Contiki. Земля фараонів подарувала людству технології, якими ми користуємося щодня, а архітектурні рекорди єгиптян залишалися непобитими протягом тисячоліть.

Наприклад, Велика піраміда Гізи, на фоні якої пройде бій Олександра Усика, – найдавніший архітектурний довгожитель планети. Піраміда Хеопса (Хуфу) — це єдине з "Семи чудес стародавнього світу", яке не просто збереглося до наших днів, а й залишилося практично неушкодженим. Протягом понад 3800 років вона утримувала титул найвищої споруди на Землі, створеної людськими руками, доки у 1311 році в Англії не побудували Лікольнувський собор.

Конструкція настільки колосальна, що складається приблизно з 2,3 мільйона кам'яних блоків, кожен з яких важить від 2 до 15 тонн, а точність їхнього підгону одна до одної й досі дивує сучасних інженерів.

Велична споруда / Фото Cestee

А хто ж збудував таку красу? Існує популярний міф про те, що піраміди будували тисячі виснажених батогами рабів – він давно спростований археологами. Розкопки поховань поблизу великих монументів довели, що будівництвом займалися вільні, наймані робітники. За свою працю вони отримували непогану платню, мали якісне медичне обслуговування (на кістках знайдено сліди вдало зроблених операцій) та харчувалися висококалорійною їжею. Щодня для будівельного табору постачали тонни свіжого м'яса, хліба та пива, яке в ті часи було густим, поживним і вважалося важливим елементом раціону.

Ще один цікавий факт – культ котів, майже як корів в Індії. Ці тварини вважалися земним втіленням богині радості та родючості Бастет. Коти приносили колосальну користь, знищуючи гризунів та кобр, тому жили в розкошах. Якщо в єгипетській родині помирала домашня кішка, всі члени сім'ї на знак жалоби зголювали собі брови. Окрім того, закон ставився до пухнастиків надзвичайно серйозно: за навмисне чи навіть випадкове вбивство кішки винуватцю загрожувала смертна кара.

Також у Єгипті базовим було рівноправʼя. Єгипетські жінки мали юридичну та фінансову незалежність. Вони могли самостійно володіти землею, купувати й продавати нерухомість, укладати шлюбні контракти, ініціювати розлучення та навіть виступати в суді як свідки. Жінки в Єгипті нерідко ставали лікарками, жрицями, а іноді – як у випадку з Хатшепсут або Клеопатрою – навіть брали у свої руки абсолютну владу над могутньою державою.

Сучасні кометологи також мають чим завдячувати єгиптянам. Відомі чорні стрілки навколо очей, які ми бачимо на фресках, вигадали зовсім не для краси. Як чоловіки, так і жінки в Єгипті наносили густий макіяж "коль" (на основі сурми та махіту) з суто практичною метою. Цей темний шар захищав очі від сліпучого пустельного сонця та відлякував комах. Крім того, до складу підводки входили солі свинцю, які, як з'ясували сучасні вчені, мали потужний антибактеріальний ефект і захищали єгиптян від небезпечних очних інфекцій під час розливів Нілу.

А як щодо медицини? Тут єгиптяни також були попереду всіх та навіть мали антибіотики! Давньоєгипетська медицина була неймовірно прогресивною для свого часу. Вони вміли пломбувати зуби, скріплювати переломи шинами та проводити ампутації. Але найдивовижнішим є те, що для лікування інфекційних ран єгипетські лікарі використовували зацвілий хліб або спеціальну кашку з цвілі. Фактично, вони інтуїтивно застосовували властивості пеніциліну за тисячоліття до того, як Олександр Флемінг офіційно відкрив перший у світі антибіотик у XX столітті.