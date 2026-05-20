Археологам доведеться розгадувати ще одну загадку. Перед будівництвом нового району на північ від Рамат-Рахель було знайдено тунель – і раніше про нього не було навіть найменших здогадок.

Куди веде загадкова дорога

Під час підготовчих робіт до будівництва нового житлового масиву на північ від Рамат-Рахель археологи натрапили на дивовижну підземну споруду. Прорубаний у скельній породі тунель завдовжки близько 50 метрів став повною несподіванкою для Управління старожитностей Ізраїлю, розповідає Ynetnews. Проєкт забудови, який фінансує Земельне управління країни, передбачає зведення 488 житлових об'єктів, а також великих комерційних площ та освітніх закладів на території близько 58 тисяч квадратних метрів.

Ми проводили розкопки на відносно кам’янистій та відкритій місцевості, коли раптом виявили природну карстову порожнину. На наш подив, у міру просування розкопок ця порожнина перетворилася на довгий тунель. Його частини досі обвалені, тому тунель ще не розкрив усіх своїх таємниць,

– сказали доктор Сіван Мізрахі та Зіновій Мацкевич, керівники розкопок від імені Управління старожитностей Ізраїлю.

Спуск у підземелля починався зі спеціально висічених сходів, що вели до вхідного отвору. Протягом століть, а можливо й тисячоліть, простір тунелю поступово заповнювався шарами ґрунту.

Проведені в кількох місцях розкопки показали, що споруда має значні масштаби: її висота сягає 5 метрів, а ширина – близько 3 метрів. Стіни тунелю оброблені дуже ретельно, що свідчить про серйозне планування, великі ресурси та високу майстерність будівельників.

Для чого збудували цей тунель?

Первісна гіпотеза про те, що тунель був частиною давньої гідротехнічної системи для збору чи транспортування води, швидко відпала. На стінах немає обов'язкової для таких споруд штукатурки, а геологічний аналіз підтвердив відсутність підземних водоносних горизонтів у цій зоні, розповідає Archaeologymag. Версію про сільськогосподарське чи промислове використання теж відкинули через величезні масштаби об'єкта та відсутність будь-якої схожої інфраструктури поруч.

Наразі робоча версія вчених полягає в тому, що підземний хід прорубали заради видобутку крейди, яка використовувалася для виготовлення вапна або будівельного каменю. На користь цього свідчать залишки породи на підлозі та вертикальна шахта в стелі, яка могла служити для вентиляції.

Втім, не виключено, що кар'єрні роботи просто не встигли завершити, тому точне призначення об'єкта так і залишилося невизначеним.

Дата тбудівництва унелю також є для нас загадкою, оскільки не було виявлено навіть найменшої знахідки, яка могла б вказати на час його створення. Водночас тунель розташований лише за кілька сотень метрів по прямій від двох значних стародавніх місць: громадської будівлі залізного віку (періоду Першого Храму) в районі Арнона та Тель-Рамат-Рахель, де задокументовано залишки поселень, що датуються залізним віком до ісламського періоду,

— зазначають доктор Мізрахі та Мацкевич.

Щоб зберегти цю унікальну знахідку, Земельне управління Ізраїлю планує інтегрувати підземний комплекс у новий майбутній археологічний парк, який буде відкритий для туристів та місцевих мешканців.

