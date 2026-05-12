Стосується цей рекорд переможця Євробачення, а саме артиста та країни, які набрали найбільше балів в історії. І що цікаво, досягли такого показника в Україні. Докладніше розповість 24 Канал.

Які особливості голосування за переможця?

На початку існування конкурсу переможця обирали члени журі, і максимальними були лише 5 балів. Згодом система трохи змінилася, і найкращій пісні почали давати вже 12 балів. Однак долю переможця досі вирішувало журі.

З розвитком телебачення на Євробаченні з'явилося телеголосування, тобто вже свої голоси почали віддавати телеглядачі. Вперше такі правила запровадили у 1997 році, а голосувати можна було з допомогою телефону. Сьогодні телеголосування практично не змінилося – лише дзвінки замінили SMS або віддати свій голос можна онлайн.

З 1998 по 2000 роки всі країни перейшли на телеголосування. А голоси журі брали до уваги лише тоді, коли у системі підрахунку голосів відбувалися певні неполадки. Згодом система голосування знову зазнала змін, і вже почали брати до уваги як бали від журі, так і голоси телеглядачів. А що не змінювалося протягом багатьох десятків років – це максимальні 12 балів від кожної країни.

Нова система голосування з'явилася у 2016 році, і вона з певними незначними змінами діє дотепер. Її особливість – кожна країна фактично нараховує два набори балів: голоси журі та телеглядачів. Спершу оголошують голоси журі від кожної країни: тут максимальною залишалася класична оцінка – 12 балів. А далі вже стають відомими оцінки від телеглядачів – їх сумують і присуджують країнам у порядку зростання: від найменшої кількості балі до найбільшої.

Такий розподіл призвів до разючих результатів. До прикладу, раніше рекордними були 387 балів, а після запровадження нової системи переможці здебільшого почали отримувати по 500 – 600 балів. Це дозволило деяким фаворитам конкурсу увійти до історії, адже вони показали рекордні результати.

Хто був рекордсменом за кількістю набраних балів до 2016 року?

Вищевказані рекордні 387 балів здобув представник Норвегії Олександр Рибак з піснею Fairytale. Що цікаво Олександр народився у Білорусі, а рекорд він встановив у Росії – ця країна приймала Євробачення у 2009 році, вперше та востаннє в історії. Сьогодні як Росія, так і Білорусь є ворогами України, оскільки перша у 2014 році розпочала проти нас війну, яка у 2022-му перетворилася на повномасштабне вторгнення, а друга всіляко підтримує цю російську агресію.

На другому місці до переформатування була шведська виконавиця Лорін з піснею Euphoria. У 2012 році вона отримала 372 бали. Додамо, що Лорін ще згодом повернеться на конкурс і також покаже видатний результат.

А символічну бронзу "мав" Монс Зелмерлев. Цей ще один представник Швеції з піснею Heroes набрав 365 балів у 2015 році.

Хто здобув найбільшу кількість балів за всю історію Євробачення?

І ось, ми підійшли до наших рекордсменів – тобто тих артистів, які набрали понад 500 балів. Найбільший результат за всю історію Євробачення показав португалець Сальвадор Собрал з піснею Amar Pelos Dois. У 2017 році конкурс приймав наш Київ, і тоді Португалія здобула перемогу з рекордним результатом, який досі ніхто так і не перевершив, – 758 балів.

Це була перша перемога Португалії за 53 роки участі у Євробаченні. Ба більше, з 1997 по 2023 роки ця країна 25 разів виступала у фіналах Євробачення, і якщо додати всі набрані нею голоси – результат все одно буде меншим за показник Собрала. Щоправда, у 2024 році загальна кількість усіх балів Португалії все ж перевершила ті рекордні 758 балів.

Що приємно, на другому місці тримаються українці Kalush Orchestra. У 2022 році на Євробаченні у Турині з піснею Stefania вони загалом здобули 631 бал. Хоча до рекорду Собрала не дотягнули, однак відзначилися іншим досягненням. Тоді Україна отримала найбільшу кількість балів від телеглядачів за всю історію конкурсу – 439 балів. І лише 29 балів нам не вистачило до максимально можливого результату за телеголосуванням, мовиться на офіційному сайті Євробачення.

На третьому місці Крістіан Костов. Зауважимо, що на Євробаченні він не перемагав, а лише був другим. Однак 615 балів, які болгарин отримав у Києві у 2017 році з піснею Beautiful Mess, дозволили йому опинитися серед рекордсменів. Крім того, це найкращий результат Болгарії за 14 років участі на найбільшому пісенному форумі Європи.

Четверту сходинку посідають представники Швейцарії Nemo. Майже два роки тому вони з піснею The Code порвали Євробачення-2024, яке проходило у Швеції. Тоді швейцарці отримали приголомшливий 591 бал.

А далі знову Лорін. Як ми вже писали вище, вона повернулася на Євробачення у 2023 році – тоді конкурс приймала Велика Британія. І шведська співачка не лише здобула перемогу з піснею Tattoo, а і зуміла набрати 583 бали. Такий результат наразі їй дозволяє перебувати на 5 місці серед виконавців з найбільшою кількістю балів.

Також варто згадати ще одну представницю України – Джамалу. До 2023 року саме вона трималася на 5 сходинці. Сьогодні ж українка посідає 7 місце за кількістю балів в історії Євробачення.

Такий результат Джамала показала у 2016 році у столиці Швеції – Стокгольмі. Тоді українська виконавиця з піснею 1944 отримала 534 бали.

Євробачення-2026: що варто знати?

Пісенний конкурс стане ювілейним – 70-м за рахунком. Шоу пройде у Відні, адже саме Австрія здобула перемогу на конкурсі минулого року.

Як ми згадували вище, перший півфінал Євробачення відбудеться 12 травня. Другий півфінал – 14 числа, а фінал – у суботу, 16-го. Розпочнуться всі о 22:00 за Києвом. В Україні Євробачення транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Зауважимо, що у першому півфіналі Україна не має права голосувати, адже там не буде нашого представника.

У Євробаченні цього року беруть участь 35 країн. Але деякі з мовників відмовилися виступати на пісенному конкурсі, таким чином протестуючи проти участі Ізраїлю. Це Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія.

Станом на 12 травня, букмекери прогнозують таку першу п'ятірку: 1 місце – Фінляндія, 2 місце – Греція, 3 місце – Данія, 4 місце – Франція, 5 місце – Австралія. Україна ж наразі посідає 11 сходинку.