А почалося все з безневинного бажання прикрасити вітальню екзотичним улюбленцем. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому такі красиві крилатки знищують унікальні коралові рифи?

Першу крилатку помітили біля узбережжя Флориди у містечку Данія-Біч ще у жовтні 1985 року. Їх там не мало бути – але хтось просто випустив яскравих рибок зі свого домашнього акваріума на волю, навіть не підозрюючи про наслідки.

Ситуацію погіршив ураган Ендрю 1992 року, який зруйнував великий акваріум у Південній Флориді, відправивши у вільне плавання ще щонайменше 6 отруйних особин. І до сьогодні ця спершу невелика біда перетворилася на справжню підводну окупацію.

Річ у тім, що ця розкішна крилатка, відома також як риба-лев (Pterois volitans), безжально завоювала Карибське море, Мексиканську затоку та Атлантику, поширившись навіть до берегів Бразилії. А наслідки сумні.

Ці підводні павичі на вигляд фантастичні – мають розкішні віяла плавців, яскраві смуги, та велично рухаються. Проте за цією гламурною зовнішністю ховається безжальний серійний вбивця. Риба-лев здатна пожирати понад 70 видів місцевих риб та безхребетних.

Цікаві факти про рибу-лева: дивіться відео underseag

Вона настільки ненажерлива, що вчені під час досліджень навіть виявили у карибських крилаток унікальну аномалію – вони буквально страждають на ожиріння. Ці риби поїдають усе, що бачать, зокрема й корисних риб-папуг, які очищають корали від водоростей.

Один такий загарбник на рифі здатний знищити до 79 – 90% молодих місцевих рибок лише за один сезон. А без них унікальні рифи просто задихаються й гинуть.

Чи отруйну крилатку можливо зупинити?

Місцеві рибалки та кулінари швидко зрозуміли, що боротися з хижаком можна за допомогою звичайної виделки. М'ясо крилатки смачне, якщо його почистити та зняти шипи. Воно нагадує ніжне філе окуня або тріски, тому швидко стає хітом у меню ресторанів.

Але боротьба ця не обіцяє бути легкою. Бо одна самка риби-лева здатна відкладати неймовірні 2 мільйони яєць на рік, а нереститься вона кожні 4 дні. Додайте до цього 18 гострих отруйних шипів, через які місцеві хижаки, як-от акули чи групери, бояться нападати на прибульця.

У Карибському морі у крилатки просто немає природних ворогів. І оскільки природа не може впоратися самотужки, на допомогу прийшли люди – так полювання на рибу-лева перетворилося на популярний тренд.

Полювання на крилатку біля узбережжя Флориди: дивіться відео LiveUniverseJRS

Наприклад, у Гондурасі у Морському парку Роатана організовують спеціальні воркшопи. Усього за 60 доларів мандрівники проходять навчання, отримують офіційну ліцензію та спеціальний гарпун, з яким можуть легально полювати на хижака навіть у заповідних зонах.

Яка ще отруйна та небезпечна риба "відбилася від рук"?

Карибський басейн – не єдиний регіон, який потерпає від навали небезпечних підводних чужинців. Справжню тривогу зараз б'ють на популярних європейських курортах Середземного моря в Греції, Італії та Іспанії.

Сюди через Суецький канал з Індійського океану активно проникає сріблястий скелезуб (Lagocephalus sceleratus) – вкрай токсична риба з родини фугу. Вже зафіксовано випадки неспровокованих нападів на людей.

До прикладу, поблизу Афін від укусу скелезуба серйозно постраждала літня жінка під час купання. Окрім ризику травмування, ця риба становить смертельну небезпеку для людини через вміст потужного нейротоксину.