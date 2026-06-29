Ця несподівана знахідка не лише перевернула уявлення про еволюцію, а й започаткувала захопливий науковий детектив. І 24 Канал розповість про це докладніше.

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Вважали вимерлою 65 мільйонів років: яка сенсаційна знахідка сталася в Африці?

Усе почалося з телефонного дзвінка, який назавжди змінив уявлення людства про еволюцію та змусив науковців повірити у дива. Звичайний ранок 22 грудня 1938 року у південноафриканському місті Іст-Лондон не віщував нічого сенсаційного. Аж раптом на борту рибальського траулера Nerine виявили дивну істоту вагою 57,5 кілограма та завдовжки 1,5 метра.

Капітан судна Хендрік Гоосен, який щойно повернувся з промислу біля гирла річки Халумна, зателефонував своїй хорошій знайомій кураторці місцевого музею Марджорі Куртене-Латімер, аби та поглянула на нетиповий улов. Жінка, яка саме монтувала колекцію рептилій, вирішила зробити перерву, взяла таксі та вирушила до доку, щоб просто привітати екіпаж із прийдешнім Різдвом.

Вона навіть не підозрювала, що за кілька хвилин натрапить на головну зоологічну сенсацію століття. Серед купи акул, морських зірок та водоростей дівчина помітила незвичайний блакитний плавець. Очистивши знахідку від слизу, вона була приголомшена її красою.

Вона була вкрита твердою лускою, мала чотири кінцівкоподібні плавці та дивний хвіст, схожий на собачий. Це була така гарна риба – більше схожа на велику порцелянову прикрасу – але я не знала, що це таке,

– розповідала Куртене-Латімер.

Найцікавіше про історію відкриття латимерії: дивіться відео Evolution_is_true

Транспортування цього дива природи перетворилося на справжній квест. Водій таксі спочатку категорично відмовлявся везти смердючу рибину у своєму салоні, але після палкої дискусії з Марджорі все ж здався. Проте справжні випробування чекали попереду. Директор музею абсолютно не розділив ентузіазму своєї підлеглої, назвавши знахідку "всього лише кам'яним окунем".

Далі за літньої південноафриканської спеки тіло риби почало стрімко виділяти жир та псуватися. Марджорі відчайдушно шукала спосіб зберегти його, але міський морг та місцевий холодокомбінат відмовили у допомозі. Тоді жінка звернулася до місцевого таксидерміста, і разом вони загорнули рибу у простирадло та газету, просочену формальдегідом.

Лист Марджорі та реакція наукового світу

Паралельно Марджорі надіслала опис та ескіз риби відомому іхтіологу та викладачу хімії професору Джеймсу Леонарду Брірлі Сміту. Лист наздогнав науковця на відпочинку лише 3 січня 1939 року. Побачивши малюнок, Сміт був шокований – перед ним постали обриси целаканта, якого вважали вимерлим разом із динозаврами понад 65 мільйонів років тому.

Учений негайно відправив історичну телеграму з проханням обов'язково зберегти скелет і зябра. Через затримки та зливи професор зміг дістатися Іст-Лондона лише 16 лютого 1939 року. Коли він нарешті побачив опудало, як сам Сміт згадував, вже перший погляд вразив, наче білий спалах. Науковець назвав новий вид Latimeria chalumnae на честь Марджорі та річки Халумна.

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Ця знахідка стала справжнім вибухом у науковому світі. Проте для доказовості потрібен був другий, свіжий екземпляр із неушкодженими внутрішніми органами. Пошуки затягнулися на довгі 14 років. Сміт навіть надрукував тисячі листівок із пропозицією винагороди у 100 фунтів стерлінгів, які розповсюдили вздовж усього східного узбережжя Африки.

І це спрацювало. У грудні 1952 року рибалка Ахмед Хусейн біля Коморських островів виловив другу латимерію. Щоб негайно забрати безцінний вантаж, Сміт навіть переконав уряд Південної Африки виділити військовий літак Dakota.

Тож на сьогодні вченим достеменно відомо, що латимерії – це справжні "живі викопні", які мають унікальний внутрішньочерепний суглоб та лопатеві плавці, що рухаються подібно до людських кінцівок. Ба більше, у 1997 – 1998 роках учені Марк Ердманн та його дружина Арназ Мехта випадково виявили другий вид латимерії (коричневого кольору) на рибному ринку в Індонезії.

Усе це довело, що динозаври зникли, а дивовижні створіння латимерії "повстали з мертвих" та досі плавають у глибинах океану. І що наша планета досі приховує дивовижні таємниці, які чекають на своїх першовідкривачів.