Золота каблучка віком близько 1700 років настільки вразила фахівців, що її назвали безпрецедентною знахідкою для країни. Згодом прикрасу разом із сотнями стародавніх монет придбав благодійний фонд South West Heritage Trust за 78 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 105 тисячам доларів, стверджує The Guardian.

Чому археологи назвали цю каблучку унікальною?

Прикраса датується приблизно 297 роком нашої ери. Вона виготовлена із золота та важить 48 грамів, що вже саме по собі є доволі незвичним показником для римських каблучок такого типу.

Неймовірна знахідка / Фото South West Heritage Trust

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Особливу увагу дослідників привернуло зображення на коштовному камені. На ньому можна побачити богиню перемоги Вікторію, яка керує колісницею, запряженою двома кіньми. Не менш важливою є і техніка виконання. Малюнок створений методом інталії – це різновид різьблення, коли зображення вирізають усередині поверхні дорогоцінного каменю.

Подібна робота вимагала високої майстерності й була доступна далеко не кожному. Старша кураторка South West Heritage Trust Амаль Хрейшех наголосила, що подібні каблучки відомі археологам і в інших регіонах колишньої Римської імперії. Проте саме поєднання розміру, ваги, кількості золота та якості виконання робить знахідку винятковою.

Каблучка з Ілмінстера велика, важка та має вишукану золоту оправу і чудово виконану інталію (техніку, за якої візерунок вирізають на поверхні дорогоцінного каменю – ред.). Хоча відомі й інші подібні зразки, поєднання всіх цих елементів створює вражаючу каблучку, яка може зрівнятися лише зі знахідками на континенті,

– зазначила старша кураторка фонду Амаль Хрейшех.

За словами дослідниці, власник міг одягати таку прикрасу під час особливо важливих подій, офіційних зустрічей або урочистих церемоній. Вона також звернула увагу на цікаву особливість виробу – стримане та витончене зображення на камені поєднується з надзвичайно великою кількістю дорогоцінного металу.

Кому могла належати золота прикраса майже 1700 років тому

Каблучка збереглася настільки добре, що археологам навіть не довелося її очищати. На дорогоцінному камені досі залишилися дрібні частинки червонуватого ґрунту, у якому вона пролежала багато століть.

На думку Амаль Хрейшех, знахідка відкриває нові подробиці про життя мешканців південного Сомерсета наприкінці III століття нашої ери. Це був непростий період для Римської Британії, який припав на політичну нестабільність між 286 та 296 роками.

Дивовижна історія / Фото South West Heritage Trust

Саме тоді, як припускають дослідники, каблучку могли заховати разом з іншими цінностями. Поряд із нею знайшли 297 монет, а також свинцеві та керамічні предмети. Фахівці не виключають, що власник навмисно закопав свої багатства, намагаючись убезпечити їх у неспокійні часи. Кому саме належала прикраса, достеменно невідомо. Серед можливих варіантів археологи називають намісника, заможного купця або великого землевласника.

Зазвичай археологи працюють з уламками – фрагментами кераміки або кістками тварин. Такі речі трапляються не дуже часто,

– сказала кураторка.

Як водій вантажівки випадково натрапив на скарб?

Історія самої знахідки виявилася не менш цікавою за її вік. Каблучку знайшов 68-річний Кевін Мінто – колишній військовий і водій вантажівки, який у вільний час захоплюється пошуком старожитностей за допомогою металошукача.

За його словами, спочатку він навіть не зрозумів, що саме лежить у землі.

Важко пояснити, що відчуваєш, коли знаходиш щось подібне. Це відчувалося так, ніби мене збив швидкісний потяг. Спочатку я подумав, що це монета, потім – брошка, а тоді зрозумів, що це каблучка. Я просто стояв приголомшений. Один із хлопців, що був зі мною, кричав: "Ми багаті, ми багаті!",

– розповів Мінто.

Чоловік почав займатися пошуком скарбів не заради прибутку. Спершу це було лише хобі, яке допомагало підтримувати фізичну форму. У 2017 році він знайшов на цьому полі перші римські монети. Відтоді регулярно повертався на ту саму ділянку і поступово знаходив нові артефакти. Згодом йому вдалося виявити навіть труну зі свинцевою обшивкою.

А вже у 2018 році металошукач подав сигнал, який привів його до знаменитої каблучки. Виплату за артефакт Кевін Мінто отримав лише кілька місяців тому після завершення всіх необхідних процедур. Згідно з британськими правилами, частину суми отримав власник земельної ділянки, на якій було знайдено скарб. Іншу частину отримав сам шукач.

Мінто також поділився своєю винагородою з другом, який допомагав йому під час пошуків. За словами чоловіка, отримані кошти дозволили йому повністю погасити іпотеку та скоротити робочий тиждень. Тепер він планує працювати водієм вантажівки чотири дні на тиждень замість п'яти. Втім, від свого захоплення він відмовлятися не збирається. Кевін і далі повертається на те саме поле в Сомерсеті, сподіваючись, що земля ще приховує інші таємниці римської доби.