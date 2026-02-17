У 1966 році запитали підлітків з різних шкіл Великої Британії, яким вони бачать 2000-ні роки. Багато хто говорив про роботів, були й думки про ядерну війну, а деякі прогнози видавалися дійсно фантастичними, зокрема про життя під морем. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі BBC Archive.

Яким бачили наше життя діти 60 років тому?

Роботи будуть повсюди

Хоча вперше люди заговорили про роботів ще наприкінці XIX століття, проте саме у 1950 – 1960-х роках ця тема почала набувати неабиякої популярності. Також роботи, точніше різні автоматичні речі, почали потихеньку входити у наше життя.

Тому, не дивно, що діти у 1966 році уявляли, що у 2000-х буде багато роботів. Зокрема, перший хлопчик, у якого беруть інтерв'ю, каже, що роботи допомагатимуть людині освоювати Місяць. І, на його думку, буде суд, який вирішуватиме справи серед роботів.

Також він прогнозує повний технологічний занепад, або, як це назвав, похорон комп'ютера. Статися це могло внаслідок ядерної бомби. Тож, як вважає школяр, у 2000-х люди могли б знову повернутися до печер.

Водночас інший підліток висловив думку, що атомної війни не буде, натомість розквітатиме автоматизація (або, як би ми сьогодні сказали, діджиталізація). Щоправда, це матиме і негативний ефект, оскільки Землі буде перенаселеною та багато людей залишаться без роботи через ту автоматизацію.

А одна дівчинка вважає, що через велику кількість машин повсюди навпаки буде нудно та не так гарно, як це спершу здається

Ядерна війна

Ядерні перегони між США та СРСР почалися ще після Другої світової війни, однак з розвитком технологій саме у 1960-х роках ядерна загроза неабияк зросла. Зокрема, у тих роках світ стояв на порозі ядерної війни, коли СРСР розмістив на Кубі підрозділи, на озброєнні яких перебувала, зокрема, атомна зброя. Це було відповіддю на розміщення у Туреччині американських балістичних ракет середньої дальності. В історію ці події увійшли як Карибська криза. Тож тема ядерної війни була близькою дітям і підліткам 1960-х років.

Думаю, всі ці атомні бомби почнуть падати, і одна наблизиться до центру. У підсумку утвориться величезний-величезний кратер, і потім наш світ просто розтане та перетвориться на один величезний атомний вибух. Він стане схожим на наднову (зоря, що вибухає й через це раптово й дуже сильно збільшує свою яскравість, – 24 Канал),

– прогнозує один із британських учнів.

Іншій підлітки також говорили про атомні бомби та ядерні вибухи – "ніщо не зможе зупинити те, що у людей будуть атомні бомби", "світ перетвориться на небуття", "будуть ядерні вибухи та буде багато радіації від них".

Люди житимуть під водою

Також тогочасні діти вважали, що у 2000-х люди перейдуть жити під воду або матимуть будинки у формі великих куполів у Сахарі, оскільки населення Землі значно виросте.

А один зі школярів висловив думку, що стане менше квадратних квадратних будинків, натомість їх замінять споруди з художнім дизайном і більшою кількістю вигинів.

Інший підліток спрогнозував, що рівень моря значно підніметься, тому майже все під воду, зокрема його рідна Англія. А над водою залишаться лише високі пагорби.

Повернення до льдовикового періоду

Крім того, одна зі школярок висловила припущення, що може згаснути Сонце. А на Землю прийде льодовикова шапка з Північного полюса та все заморозиться. За її словами, "у нас може бути ще один льодовиковий період".

Що ще казали діти про життя у 2000-х?

Можна буде їсти овочі, зокрема капусту, у формі пігулок.

Буде більше ліків від хвороб, і люди не хворітимуть так сильно, як раніше.

Не буде розділення між чорними та білими, між багатими та бідними, і усе це змішається в одне суспільство.

Як діти уявляли сучасне життя у 1966 році: дивіться відео

