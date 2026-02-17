Птахів помітили на околиці села Синьків, що на Тернопільщині. Про це повідомляє Національний природний парк "Дністровський каньйон".

До теми Вони також страждають від морозів: сотні птахів окупували незамерзлі водойми

Які види птахів помітили на Дністрі?

Загалом на дослідженій ділянці працівники науково-дослідного відділу облікували 8 видів птахів:

найчисельнішими є крижні;



Крижні, яких виявили на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"

близько сотні особин налічує лебідь-шипун;



Лебеді окупували Дністер на Тернопільщині / Фото НПП "Дністровський каньйон"

крех великий – 4 особини;



Самка крех великого на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"

пірникоза велика – 2 особини;



Пірникози великі на Дністрі поблизу Синькова / Фото НПП "Дністровський каньйон"

чепура велика – 1 особина.



Чепура велика, яку помітили на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"

Також було зафіксовано види, що занесено до Червоної книги України:

гоголь – близько 50 особин;



Парочка гоголів на Дністрі на Тернопільщині / Фото НПП "Дністровський каньйон"

нерозень – 1 особина: це перша фіксація цього виду на території Парку.



Нерозень, імовірно, вперше прилетів до "Дністровського каньйона" / Фото НПП "Дністровський каньйон"

Яку ще несподіванку виявили працівники парку "Дністровський каньйон"?

Мовиться про казарку канадську. Це північноамериканський вид, який згодом був успішно інтродукований до Великої Британії, північно-західної Європи та Нової Зеландії.



Казарки канадські на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"

В Україні вона є рідкісним залітним видом. Крім того, це можуть бути особини, які втекли з неволі.

Як вдалося виявити велике скупчення птахів на Дністрі?

Річ у тім, що Дністер ще сковано кригою, тому птахи концентруються на проталинах – ділянках відкритої води, які не замерзли. Крім того пернатих активно підгодовують місцеві, тому їх можна спостерігати поблизу населених пунктів.

Аби краще розуміти стан популяцій водоплавних птахів і їхню поведінку в умовах холодів, працівники науково-дослідного відділу Парку провели обстеження зимових скупчень птахів на Дністрі на околиці села Синьків.



Працівники "Дністровського каньйону" проводять обстеження зимових скупчень птахів на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"

Якого рідкісного "королівського" птаха виявили біля "Вернадського" в Антарктиді?

Поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" українським полярникам вдалося зустріти королівського пінгвіна.

Цей вид – теплолюбний і обирає для життя Субантарктичні острови. Тому побачити його біля української станції – велика рідкість. Найближча від "Вернадського" колонія – приблизно за 2 тисячі кілометрів.

Загалом в Антарктиці живе 5 видів пінгвінів. Королівські – одні з найбільших. За розміром поступаються лише імператорському пінгвіну. Їхній зріст сягає близько метра, а вага – 18 кілограмів.

Більше про королівського пінгвіна та як його вдалося виявити українським полярникам – у матеріалі 24 Каналу.