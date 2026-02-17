Птахів помітили на околиці села Синьків, що на Тернопільщині. Про це повідомляє Національний природний парк "Дністровський каньйон".
Які види птахів помітили на Дністрі?
Загалом на дослідженій ділянці працівники науково-дослідного відділу облікували 8 видів птахів:
- найчисельнішими є крижні;
Крижні, яких виявили на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"
- близько сотні особин налічує лебідь-шипун;
Лебеді окупували Дністер на Тернопільщині / Фото НПП "Дністровський каньйон"
- крех великий – 4 особини;
Самка крех великого на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"
- пірникоза велика – 2 особини;
Пірникози великі на Дністрі поблизу Синькова / Фото НПП "Дністровський каньйон"
- чепура велика – 1 особина.
Чепура велика, яку помітили на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"
Також було зафіксовано види, що занесено до Червоної книги України:
- гоголь – близько 50 особин;
Парочка гоголів на Дністрі на Тернопільщині / Фото НПП "Дністровський каньйон"
- нерозень – 1 особина: це перша фіксація цього виду на території Парку.
Нерозень, імовірно, вперше прилетів до "Дністровського каньйона" / Фото НПП "Дністровський каньйон"
Яку ще несподіванку виявили працівники парку "Дністровський каньйон"?
Мовиться про казарку канадську. Це північноамериканський вид, який згодом був успішно інтродукований до Великої Британії, північно-західної Європи та Нової Зеландії.
Казарки канадські на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"
В Україні вона є рідкісним залітним видом. Крім того, це можуть бути особини, які втекли з неволі.
Як вдалося виявити велике скупчення птахів на Дністрі?
Річ у тім, що Дністер ще сковано кригою, тому птахи концентруються на проталинах – ділянках відкритої води, які не замерзли. Крім того пернатих активно підгодовують місцеві, тому їх можна спостерігати поблизу населених пунктів.
Аби краще розуміти стан популяцій водоплавних птахів і їхню поведінку в умовах холодів, працівники науково-дослідного відділу Парку провели обстеження зимових скупчень птахів на Дністрі на околиці села Синьків.
Працівники "Дністровського каньйону" проводять обстеження зимових скупчень птахів на Дністрі / Фото НПП "Дністровський каньйон"
