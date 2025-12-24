Історія Свинарина нараховує не одне століття. Докладніше про село зі смішною назвою розповість 24 Канал з посиланням на "Телеграф".
Звідки походить така смішна назва?
За одним із місцевих переказів, під час монголо-татарських нападів чоловіки пішли на оборону, натомість жінки та діти мусили покинути село. Коли захисники повернулися, вони побачили спустошений край, поритий дикими кабанами. Звідси і походить назва – від звірячих слідів і згадки про свиней.
Ще одна легендам розповідає, що у лісі у Свинарині було дуже багато диких кабанів. Вони часто навідувалися у село та рили все на своєму шляху, чим дуже дошкуляли людям. Село тому і назвали Свинарином, пише ТСН.
Також у народі кажуть, що панич нібито дав це поселення свинопасу. Звідси й пішло "свинаринський" ліс і село Свинарин.
Що ще відомо про село Свинарин?
З історії села відомо, що у 1545 році воно було у власності Луцького замку. Його жителі повинні були отримувати одну з городень замку, повідомляє "ВолиньPost".
У 1906 році Свинарин був селом Новодвірської волості Володимир-Волинського повіту Волинської губернії. Тоді у Свинарині налічувалося 120 дворів і 887 жителів.
Свинарин у 1914 – 1918 роках / Фото взято із сайту "ВолиньPost"
За даними перепису 2001 року, у Свинарині жили 425 осіб. Територія села займає приблизно 2,545 квадратних кілометра. Тут працює філія пошти, клуб і кілька соціальних закладів. До адміністративної реформи 2020 року Свинарин входив до складу Турійського району, а після став частиною Ковельського району.
Село межує з лісовими масивами та має традиції сільського господарства, притаманні регіону Полісся. Поблизу розташований заказник "Осівський", цікавий для любителів природи й екології.
Де розташований Свинарин / Карта Google
