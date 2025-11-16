24 Канал розповідає, що не можна робити в Японії, щоб не нарватися на чималий штраф, не зганьбитися перед місцевими та не отримати репутацію варвара для себе та своєї країни.

Чому заборонено лізти фотографуватися до гейш?

У Японії дуже цінується приватність, людей не заведено займати та відволікати від їх справ, якщо вони того самі не бажають і вас про те не просять.

Особливо це стосується гейш – представниць давнього японського ремесла, яке не має нічого спільного з проституцією, хоча туристи зазвичай так не вважають, а інколи переконані у прямо протилежному.

Не намагайтеся переслідувати гейш / фото – Shutterstock

Вони наполегливо переслідують нещасних дівчат у кварталі Гіон (старе місто в Кіото, найвідоміший район проживання гейш), фотографують їх та намагаються вхопити за кімоно. Так робити в жодному разі не можна.

Також заборонено фотографувати людей на вулиці без їх дозволу, хай би як вони не були одягнені.

Чому не можна розмовляти телефоном в потязі?

Ще одне велике табу – розмови телефоном в громадському транспорті. Це вважається величезним моветоном.

Тому ніяких базікань по сотовому в сінкансені, в ідеалі це стосується взагалі всіх розмов в громадському транспорті, а в публічних місцях краще навчитися говорити на півтону нижче.

Enjoy the Silence / фото – Pixabay

Так ви нікому не будете створювати дискомфорту й заслужите повагу місцевих.

Чи є в Японії "безкоштовні" парасольки?

У холодну пору року в Японії часті гості дощі, тому парасольки – популярний та неодмінний атрибут. Вони скрізь, японці часто лишають їх сохнути без нагляду в магазинах та інших публічних місцях.

При цьому часто туристи думають, що це такий собі "шерінг" та беруть їх собі в користування. Але ні, це не так. У кожної японської парасольки, яка видається нібито самотньою, є власник. Безплатних парасольок в Японії не буває.

Куди в Японії поділися урни та чи можна смітити на вулиці?

Часто туристи скаржаться, що в Японії немає урн для сміття, а тому кидають його на вулиці й отримують за це штрафи.

Чому так? Бо питання утилізації сміття – дуже проблемне в японських містах і дуже дороге.

Встановити публічну урну – дійсно дороге задоволення та часто – гроші на вітер.

В Японії дуже чисто, це сталося не само по собі / фото – Pixabay

В Японії діє неписане правило, що кожен сам відповідає за утилізацію власного сміття. Тому туристам рекомендується приносити його до готелю та викидати там. Ціна утилізації сміття включена у вартість проживання.

Чи пустять з тату до онсену?

Нині в світі дуже популярні татуювання. Популярні вони і в Японії, але серед представників специфічного типу субкультури, точніше – мафії.

Саме так, в Японії традиційно тату – це не те, що ти прикольна людина, відкрита до чогось нового, а знак місцевої організованої злочинності "якудза".

В Японії специфічне ставлення до тату / кадр з фільму Showdown in Little Tokyo

Місцеве законодавство робить все, щоб ізолювати якудза від суспільства, тому в країні діють приписи, згідно з якими тим не можна відвідувати деякі публічні місця та демонструвати свої тілесні малюнки.

Особливо суворо це правило діє при відвідуванні популярних в Японії онсенів – басейнів на гарячих джерелах, відомих у нас як "японська баня".

Якщо у вас на тілі є маленькі тату, на це ще можуть закрити очі та пустити, але з великими малюнками в онсени зась. І ще – не намагайтеся увійти в режим "рішали" та наполегливо домогтися свого. В Японії це також вважається неприйнятним.

Також до купелі заборонено лізти у купальниках, а також порушувати гендерний баланс.

Що буде, якщо спробуєте залишити чайові?

Японці пишаються своїм рівнем сервісу і переконані, що доплата за їх послуги не потрібна, адже високий рівень обслуговування є нормою та частиною японської культури гостинності (омотенаші). Ба більше, це може образити і бути сприйнято як неадекватність гостей.

У кращому випадку вам просто повернуть гроші, сказавши, що ви їх випадково забули.

