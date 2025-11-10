24 Канал розповідає, в яких країнах заборонена звична для українців дія й не можна обійматися на вулиці.

У яких країнах заборонено приблизно все?

Першими на думку приходять КНДР та Афганістан. Це держави, де владу захопили фанатики-терористи й тримають населення у заручниках, заборонивши їм приблизно все. Втім, навряд хтось бажає відвідати ці країни з власної волі. Натомість у світі є цілком собі пристойні та популярні маршрути, де діють незвичні для нас заборони.

Чи є заборона на обійми в Єгипті?

Одна з таких країн – Єгипет, улюблене місце відпочинку українців.

У цій країні діє негласне правило на стриманість у демонстрації емоцій, тому обійматися не рекомендовано. Прямої заборони на обійми на вулицях не існує, але треба розуміти, що це мусульманська країна й відмінна від європейської культура, тому краще не випробовувати долю, бо потім можуть бути проблеми та зіпсована відпустка.

Як можуть покарати за обійми та поцілунки на людях в ОАЕ?

Те саме стосується інших мусульманських країн, які охоче приймають у себе туристів з усього світу, але мають свої стереотипи щодо поведінки. До таких відносимо Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Тут за надмірну демонстрацію емоцій на людях, а саме – привселюдні обійми та поцілунки – вас можуть оштрафувати або ж навіть ув'язнити на термін до 6 місяців.

Який найвідоміший випадок покарання за публічні обійми та поцілунки?

Про найбільш відомий епізод такого типу покарання писала газета The Sun. Він стався у листопаді 2009 року. Тоді в Дубаї заарештували за поцілунки та обійми в місцевому ресторані 24-річного британця Аймана Наджафі та його 25-річну кохану Шарлотту Адамс.

Британська пара, що постраждала через незнання традицій ОАЕ / фото – The Sun

Суд засудив їх до:

1 місяця в'язниці;

депортації;

штрафу 1000 дирхамів (300 доларів) кожному за появу у громадському місці в нетверезому стані.

Вони подали апеляцію, але програли.

Для арешту, до речі, вистачило лише скарги до поліції від місцевої 38-річної мешканки. При цьому сама пара стверджувала, що це був лише поцілунок у щоку. Натомість потерпіла наполягала, що то був поцілунок у губи, ба більше, закохані ще обіймалися та гладили один одного по спині. Видно, ця подробиця остаточно переконала копів та суд й вони стали на бік мешканки Дубая.

Цікаво, що сама жінка не бачила, як пара цілується – про це їй повідомила її 2-річна донька.

Що відомо про інші схожі випадки?

Також у 2008 році інші громадяни Сполученого Королівства були засуджені в Дубаї до 3 місяців в'язниці за непристойну поведінку на пляжі, але тоді апеляційний суд скасував вирок.

Звісно, це крайні випадки і доволі рідкісні, але вони дійсно стаються, тому краще в чужій країні з чужими традиціями дійсно бути стриманими.

