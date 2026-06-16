Як це відбувалося, коли весь світ зміг зазирнути у таїнство появи нового життя? І як склалася доля хлопчика далі? 24 Канал розповість про це докладніше.

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Як народжувалася перша дитина інтернету у 1998?

Ця неординарна подія сталася у сонячній Флориді у США – звичайна американська родина (хоча потім розкрилися здатні шокувати нюанси) погодилася на сміливий експеримент. Усе почалося у стінах лікарні Arnold Palmer Hospital for Children and Women в Орландо, де 40-річна Елізабет Олівер готувалася до народження своєї 4 дитини.

Тоді родина погодилася впустити у найінтимніший момент свого життя дві відеокамери кабельної мережі America's Health Network (AHN). О 10:40 ранку за місцевим часом на світ з'явився чорнявий і блакитноокий хлопчик Шон вагою близько 3,4 кілограма. Проте справжнє диво відбувалося на серверах компанії, які буквально плавилися від напливу цікавих.

Перед початком трансляції Елізабет ділилася своїми переживаннями з журналістами та згадувала свій попередній досвід материнства. Своє рішення вона пояснила так: перша вагітність приголомшувала, і все було не так, як гадалося, тож чому б не показати весь процес світові, щоб кожен міг подивитися і припинити боятися.

Продюсери шоу пропонували подружжю змінити імена задля конфіденційності, а проте майбутня мама лише посміялася з цієї ідеї. Мовляв, у який такий спосіб під час переймів вона буде називати свого чоловіка умовним "Джоном"?



Кадр із першої онлайн-трансляції народження дитини 1998 року / Фото BBC

Як перші онлайн-пологи ледь не знищили мережу?

Трансляція, яка розпочалася о 6 ранку, викликала небачений ажіотаж серед користувачів інтернету. Організатори розраховували, що сайт ahn.com зможе одночасно прийняти близько 10 000 відвідувачів (що і так дуже багато на той час), але реальність перевершила найсміливіші очікування.

Насправді понад 50 000 людей (а за деякими оцінками – до 300 000) спробували пробитися на вебсайт, повністю заблокувавши систему. Фактично лише близько 5 000 щасливчиків змогли одночасно спостерігати за процесом, але загалом за добу сторінку з відео відвідали понад 1,4 мільйона унікальних користувачів, що тоді стало абсолютним рекордом.

Через перевантаження ліній картинка часто була розмитою або перетворювалася на статичні кадри. Але ситуацію рятував ведучий трансляції доктор Волтер Ларімор, що коментував кожен крок медиків, а також емоції чоловіка Елізабет Гілберто разом зі старшими дітьми, котрі підтримували дружину й маму та з трепетом спостерігали за появою нового члена родини.

Які темні таємниці Оліверів розкрили журналісти пізніше?

Здавалося б, родина Оліверів миттєво стала національними героями, але слава принесла із собою серйозні випробування. Уже за кілька тижнів після тріумфу жовта преса підірвала справжню бомбу. Мовляв, жінку, яка народила в інтернеті, розшукує поліція.



Відео з першим онлайн-народженням побачили понад 1,4 мільйона людей / Ілюстративне фото 1998 року з archive.org

Виявилося, що Елізабет та її чоловік Гілберто мали скелети у шафі. Подружжя дійсно розшукували у двох округах Флориди за виписування фальшивих чеків та фінансові махінації. Після гучних публікацій пара була змушена здатися правоохоронцям.

Згодом суд закрив справу проти Елізабет, проте їй довелося відбути громадські роботи, а Гілберто сплатив штраф, щоб уникнути ув'язнення. Через раптову та скандальну впізнаваність їм стало надзвичайно важко знайти роботу, тому родина була змушена часто переїжджати.

Цікавий факт: через кілька місяців після пологів з'ясувалося, що Олівери, яких нібито випадково обрали для трансляції, насправді ще до ефіру уклали таємний контракт на перші фото з журналом National Enquirer на величезні гроші. Тобто весь цей "альтруїстичний медичний проєкт" виявився комерційним шоу.

Де зараз і чим займається перший інтернет-малюк планети?

До сьогодні, на 2026 рік, Шону Оліверу вже виповнилося 28 років. У часи, коли сучасні стримери транслюють буквально кожну секунду свого життя заради донатів та лайків, Шон обрав геть інший шлях. Попри те, що він народився під прицілом камер, хлопець не став блогером чи зіркою реаліті-шоу.

Він веде абсолютно приватне життя, далеке від соціальних мереж. Його батьки свого часу зробили все, щоб захистити сина від надмірної уваги преси після скандалу з таблоїдами. Тож перший інтернет-малюк планети виріс звичайною людиною, довівши, що гучний цифровий старт не зобов'язує все життя бути онлайн.