Ці дивовижні гіганти насправді ніколи не прагнули людської крові, а їхня поява на поверхні була трагічним фіналом боротьби за життя. Мовиться про легендарного Кракена, і 24 Канал розповість про це докладніше.

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Чому тепла вода та зміна тиску стають смертельною пасткою для гігантського кальмара?

Прототипом Кракена, вважають учені, був гігантський кальмар Architeuthis dux, а сталося це тому, що істота стала безпорадним заручником власної унікальної фізіології. Річ у тім, що цей володар глибин здатний виростати до 13 метрів уздовж та важити під 300 кілограмів. Зрозуміло, що зустріч із таким гігантом лякала моряків, особливо у ті часи, коли океанічне життя було малодослідженим.

Правда в тому, що попри колосальні розміри, Architeuthis dux ніколи не полював на вітрильники чи людей. Кожна зустріч моряків із цим створінням була не спланованим нападом, а передсмертною агонією тварини, приреченої на загибель через підступні закони фізики.

Життя на глибині від 300 до 1000 метрів вимагає особливих еволюційних пристосувань. Ці головоногі ідеально адаптовані до крижаної води та величезного тиску. Вони не мають плавального міхура, а необхідну плавучість забезпечують завдяки високій концентрації іонів амонію в м'язах. Саме через це їхнє м'ясо має різкий запах аміаку та специфічний смак.

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Проте ця сама хімічна особливість перетворювалася на смертельний вирок, коли кальмар через хворобу, травму після сутички з кашалотом або потужні підводні течії опинявся у верхніх шарах океану. Дослідження показують, що за температури води понад 10 – 15 градусів та суттєвої зміни тиску кров істоти втрачає здатність переносити кисень. Зрештою, гігант починає буквально задихатися.

У такому стані безпорадний "Кракен" дрейфує на хвилях, хаотично та судомно перебираючи своїми величезними щупальцями у спробах врятуватися. От саме це моторошне видовище і лякало випадкових свідків, які опинялися поруч.

Цікаво, що гігантський кальмар – не єдиний претендент на роль Кракена. У крижаних водах Антарктики мешкає колосальний кальмар Mesonychoteuthis hamiltoni, відкритий лише у 1925 році. Він трохи коротший за свого родича, але значно масивніший. А ще його щупальця озброєні не просто присисальцями, а гострими обертовими гачками.

Як зустрічі з напівживими кальмарами породили міфи про Кракена?

Подібні драматичні зустрічі з напівмертвими істотами швидко обростали жахливими подробицями. У 1752 році данський єпископ Ерік Понтоппідан у своїй праці "Природна історія Норвегії" змалював Кракена як монстра розміром із цілий острів, здатного схопити та затягнути на дно найбільший військовий корабель.

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Найбільш відомий та задокументований випадок стався у листопаді 1861 року поблизу Канарських островів. Екіпаж французького військового судна Alecton помітив у воді гігантського кальмара. Моряки відчайдушно намагалися затягнути його на палубу, але змогли підняти лише шматок хвоста – надто м'яке тіло істоти просто розірвалося під власною вагою.

До слова, саме цей реальний інцидент згодом надихнув письменника Жуля Верна на створення легендарної сцени боротьби з "Наутілусом" у романі "20 000 льє під водою".

Додаткового жаху на приморські поселення наводили так звані глобстери – величезні напіврозкладені туші, які шторми час від часу викидали на узбережжя. Люди бачили дивні безформні маси з довгими відростками – та щиро вірили, що це рештки міфічних потвор. Насправді ж це були звичайні шматки китового жиру або тіла гігантських кальмарів, які зазнали сильного руйнування у воді.

На щастя, сьогодні, коли людство планує морські круїзи чи наукові експедиції, ніхто більше не боїться вигаданих чудовиськ. Адже всі знають, що володарі безодні є вразливими створіннями, які самі потребують нашого захисту від глобального потепління та забруднення Світового океану.