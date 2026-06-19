Дуб, який поколіннями вважали символом легенди про Робіна Гуда, вперше не прокинувся після зими. І тепер дослідники намагаються зрозуміти, що саме стало останнім випробуванням для одного з найвідоміших дерев Великої Британії. Фахівці вважають, що дерево, вік якого оцінюють приблизно у 1200 років, більше не подає ознак життя. Водночас його не планують прибирати з лісу – дуб залишиться на своєму місці як історична пам'ятка та важлива частина місцевої екосистеми, пише Associated Press.

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Як дуб Майора став символом Шервудського лісу?

Дуб Майора вважають одним із найвідоміших дерев у світі. За легендою, саме в його величезній порожнині переховувався Робін Гуд разом зі своїми соратниками. Свою сучасну назву дерево отримало наприкінці XVIII століття.

У 1790 році майор Гейман Рук згадав його у своїй книзі, присвяченій дубам. Після цього про незвичайне дерево дізналися далеко за межами регіону, а Шервудський ліс почав приваблювати дедалі більше відвідувачів. Протягом наступних двох століть дуб став однією з головних туристичних пам'яток Англії.

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Щороку до нього приїжджали тисячі людей, щоб побачити дерево, яке пережило зміни епох, війни та покоління людей.

Чому дерево не витримало навантаження?

На думку фахівців, значну роль у погіршенні стану дуба відіграла саме його популярність. Постійний потік туристів роками ущільнював ґрунт навколо дерева. Через це дощова вода дедалі гірше проникала до кореневої системи.

Арбористи зазначають, що коріння поступово опинилося в умовах, коли йому бракувало доступу до вологи та повітря. За оцінкою спеціалістів, коренева система дуба виявилася фактично "задушеною та виснаженою". Додатковий вплив могли мати й інші чинники. Протягом багатьох років великі старі гілки підтримували спеціальні стовпи та троси. Хоча такі конструкції допомагали дереву втримувати масивну крону, вони також створювали додаткове навантаження. Серед можливих причин називають і зміну клімату.

Останніми роками Велика Британія дедалі частіше стикається з періодами сильної спеки та посухи, що особливо небезпечно для дерев такого поважного віку. Раніше вже неодноразово з'являлися повідомлення про загибель дуба Майора, однак після перевірок фахівці щоразу підтверджували, що дерево залишається живим.

Цього разу ситуація виявилася іншою – навесні дуб так і не випустив нового листя. Попри це, дерево не зникне з Шервудського лісу. Представниця Королівського товариства захисту птахів Голлі Дрейк наголосила, що дуб залишиться природним пам'ятником для відвідувачів.

Він житиме в легенді про Робіна Гуда і продовжуватиме підтримувати екосистему лісу так само в смерті, як і за життя,

– запевнила вона.