Щупальцева змія полює не так, як багато інших водних хижаків. Вона не кидається за здобиччю у довгу погоню, а терпляче чекає моменту, коли страх зробить за неї частину роботи, пише Discover wild life.

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Що це за щупальцева змія?

У Південно-Східній Азії живе змія, яка полює майже як фокусник. Вона не женеться за рибою навпростець і не витрачає сили на довге переслідування. Її головна зброя – страх. Йдеться про щупальцеву змію Erpeton tentaculatum. Це водна змія, яка живиться рибою і має дуже незвичний спосіб полювання. Вона змушує здобич зробити саме той рух, який потрібен хижаку.

Ця змія змушує жертву тікати саме туди, куди їй треба / Фото Unsplash

Назву ця змія отримала через два невеликі вирости на морді. Вони справді нагадують щупальця й роблять її вигляд ще дивнішим. Більшу частину життя щупальцева змія проводить у воді. Її можна зустріти в мілких каламутних лагунах, струмках і повільних водоймах Південно-Східної Азії.

На поверхню вона піднімається нечасто – приблизно раз на 30 хвилин, щоб вдихнути повітря. Решту часу змія може майже нерухомо лежати на дні, зливаючись із мулом і водною рослинністю. Саме така непомітність допомагає їй чекати на здобич. Для риби це пастка, яку майже неможливо розпізнати вчасно.

Як вона змушує рибу плисти просто в пащу?

Під час полювання змія займає дуже характерну позу. Вона витягує тіло вздовж дна, а голову й шию загинає назад так, що її силует нагадує літеру J. Між головою і тілом утворюється своєрідна "затока". Коли риба запливає в цей простір, змія робить різкий рух тілом. І тут починається головне. Налякана риба інстинктивно намагається втекти від джерела небезпеки. Але саме цього змія й чекає.

Коли щупальцева змія смикає боком тіла, риба реагує миттєво. Вона розвертається й кидається в протилежний бік. Проблема в тому, що цей "протилежний бік" часто веде просто до пащі змії. Хижак ніби заздалегідь знає, куди риба рвоне від страху.

Усе відбувається блискавично: від першого руху змії до моменту, коли здобич опиняється в пащі, минає менш як 0,02 секунди.

Чому втеча для риби стає пасткою?

Секрет цього полювання – у природній реакції риби на небезпеку. Вона називається C-start. Це вбудований у нервову систему механізм втечі. Коли риба відчуває загрозу, її тіло різко згинається у форму літери C, а потім вона кидається вбік від подразника. Звучить як ідеальний спосіб урятуватися. Але щупальцева змія використовує його проти самої риби. Вона не просто атакує здобич – вона змушує її виконати передбачуваний рух.

У природі чимало хижаків покладаються на швидкість, силу або отруту. Щупальцева змія діє інакше: вона перетворює інстинкт жертви на частину власної пастки. Її полювання виглядає майже парадоксально. Змія не просто ловить рибу, а змушує її допомогти в цьому. Один точний рух – і реакція, яка мала б урятувати здобич, працює на користь хижака. Саме тому Erpeton tentaculatum вважають однією з найдивніших водних змій. Для людини вона може бути просто цікавою рептилією. А от для риби – справжнім кошмаром із щупальцями.