Раптове відчуття, що теперішня мить уже колись відбувалася з вами до найдрібніших деталей, хоча це абсолютно неможливо, називають дежавю. І саме про нього зараз 24 Канал розповість докладніше.

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Чому виникає ефект дежавю?

Дежавю (від французького déjà vu, вже бачене) – це психічний стан, коли людина відчуває, що вже колись була в абсолютно такій самій ситуації, хоча насправді переживає її вперше. Найчастіше тригером виникнення такого відчуття стає конкретне місце чи сцена, а на другому місці за частотою – звичайна розмова.

Протягом століть люди шукали містику у цих спалахах пам'яті, приписуючи їх реінкарнації чи навіть посланням вищих сил. Проте нейробіологи та психологи дивляться на речі значно простіше та прагматичніше. Насправді дежавю – це не збій матриці, а захоплива демонстрація того, як складно і водночас витончено працює наша когнітивна система.

Одним із найпопулярніших наукових пояснень є так звана гіпотеза гештальт-подібності. Коли людина потрапляє в абсолютно нове приміщення, її раптом може пронизати гостре відчуття знайомості. Науковці стверджують, що тут впливає просторове розташування об'єктів.

Які бувають пояснення ефекту дежавю: дивіться відео pro_svit

Тобто якщо меблі, вікна чи дрібні деталі у новому місці розставлені так само, як у кімнаті, де людина колись бувала, але повністю забула її візуальний образ, мозок миттєво зчитує цю схему. Виникає сильне відчуття впізнаваності без конкретного спогаду. Мозок просто не може витягнути з архівів першоджерело, тому маркує всю нову сцену як таку, що вже колись відбувалася у житті.

Інше логічне пояснення криється у теорії подвійної обробки інформації. Наш мозок зазвичай сприймає та фіксує інформацію паралельно й синхронно кількома шляхами, проте інколи в цій налагодженій системі передачі нервових імпульсів стається мікроскопічна затримка. Один інформаційний канал обробляє навколишню реальність на частку секунди швидше за інший.

Коли другий сигнал із запізненням доходить до свідомості, мозок сприймає його не як теперішній момент, а як спогад, що дістали з довготривалої пам'яті. Цей крихітний часовий зсув і створює ілюзію, ніби ви проживаєте одну й ту саму секунду двічі.

Коли ми втомлені, виснажені або перебуваємо у стані стресу, нейрони починають працювати трохи хаотично, надсилаючи помилкові сигнали про знайомість у лобові частки. Проте наш внутрішній цензор швидко аналізує ситуацію і розуміє, що ми фізично не могли тут бути раніше. Виникає когнітивний конфлікт між відчуттям та раціональним знанням, який ми й називаємо дежавю.

Популярне та цікаве пояснення, що таке дежавю: дивіться відео Vsauce

Чому наш мозок створює ілюзії дежавю, віри в привидів та теорій змови?

Людський розум – це надзвичайно складна система, яка щомиті обробляє колосальні обсяги інформації. Проте інколи в її роботі трапляються дивовижні збої, які ми схильні сприймати за містику або надприродні явища. Насправді більшість таких "ігор розуму" мають цілком раціональне наукове пояснення. Ось кілька яскравих прикладів того, як наш мозок здатний трансформувати реальність: