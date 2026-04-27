Ще Марсель Пруст описав такий ефект у романі "У пошуках втраченого часу", коли смак чаю з тістечком "Мадлен" несподівано повернув героя до дитячих спогадів, пише The Scientist. Сьогодні подібну реакцію нейробіологи й психологи часто називають "ефектом Пруста" – коли запах або смак запускають дуже яскраву емоційну пам’ять.

Який зв'язок між пам'яттю та запахом?

За словами Венкатеш Мурті, нейробіолога з Гарвардського університету, смак і нюх працюють майже як єдина система. Значна частина того, що люди сприймають як смак, насправді формується завдяки запаху: під час жування леткі молекули через піднебіння потрапляють у ніс і активують нюхові рецептори. Саме тому під час застуди їжа часто здається майже без смаку. Чи справді запах має особливу силу над пам’яттю – питання, на яке наука досі не дала остаточної відповіді.

Дослідники схиляються до думки, що нюх справді частіше за інші відчуття викликає дуже давні спогади, особливо з раннього дитинства, і робить це раптово, без попередження.

Один вдих і повертаєшся у дитинство / Фото unsplash

Сам Мурті пояснює це просто: інколи запах жасмину миттєво повертає його в роки дитинства – до вечірніх поїздок велосипедом маленьким містом на півдні Індії. Такі реакції дуже індивідуальні, бо кожна людина прив’язує запахи до власного досвіду, культури й середовища.

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Водночас є запахи, які майже всюди викликають схожі реакції. Наприклад, різкий запах продуктів розпаду органіки більшість людей сприймає як неприємний, і вчені пов’язують це з еволюційним механізмом уникнення потенційної небезпеки.

Одна з головних наукових версій полягає в тому, що нюхова система має коротший шлях до зон мозку, які відповідають за емоції й пам’ять – зокрема до гіпокампа та мигдалеподібного тіла. Але навіть ця гіпотеза поки що не має остаточного підтвердження. Самі науковці визнають: механізм виглядає переконливо, однак доказів усе ще недостатньо.

Як вчені вивчають зв'язок між запахом і пам'яттю?

Численні дослідження останніх років показують, що запахи мають тісний зв’язок з емоціями та пам’яттю, пише Discover magazine. Під час експериментів нейробіологи неодноразово фіксували: аромат здатен активувати у мозку ті самі ділянки, які відповідають за переживання, внутрішні асоціації та відтворення давніх подій.

Саме тому інколи один знайомий запах викликає спогад набагато сильніше, ніж фотографія чи звук. Сучасні методи дослідження, зокрема фМРТ, дозволили побачити, як це працює буквально в реальному часі.

Функціональна магнітно-резонансна томографія, або фМРТ , – це метод дослідження, який дає змогу побачити, як працює мозок у моменті. Він показує, які саме ділянки стають активнішими під час розмови, руху, читання, сприйняття звуків чи виконання інших завдань. На відміну від звичайної МРТ, яка відображає будову мозку, фМРТ дозволяє спостерігати його роботу.

Виявилося, що нюхова інформація проходить у мозку особливим шляхом – коротшим і прямішим, ніж сигнали від більшості інших органів чуття. Через це запах часто спрацьовує швидко й дуже емоційно. Запах спершу обробляється нюховою цибулиною – структурою в передній частині мозку, після чого сигнал майже безпосередньо потрапляє до лімбічної системи. Там розташовані гіпокамп і мигдалеподібне тіло – зони, які відповідають за пам’ять, страх, радість, тривогу та інші сильні емоційні реакції. Саме ця анатомічна близькість і вважається однією з причин, чому запахи інколи викликають сильніші спогади, ніж звук чи зображення.

Дослідження, опубліковані у 2021 році, також показали: зв’язок між нюховою системою та гіпокампом може бути інтенсивнішим, ніж між пам’яттю та іншими сенсорними каналами. При цьому не всі види пам’яті однаково реагують на запах. Короткочасна пам’ять допомагає утримувати поточну інформацію – наприклад, номер телефону або короткий список справ.

Семантична пам’ять відповідає за знання, поняття та факти, які людина накопичує протягом життя. Найтісніше з нюхом пов’язана саме епізодична пам’ять – тобто особисті спогади про конкретні моменти, пережиті від першої особи. Саме тому аромат часто повертає не просто факт, а цілу сцену: місце, настрій, деталі, голоси, навіть відчуття часу. І саме через це нюх так часто виявляється сильнішим, ніж ми звикли думати.

