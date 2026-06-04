Аж до середини минулого століття ця територія була звичайним приміським селом із власною глибокою історією. Нещодавно Державна архівна служба України привідкрила завісу минулого, оприлюднивши унікальний історичний документ, який офіційно вважається найдавнішим писемним свідченням про існування Сихова.

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Перша письмова згадка про Сихів

Цей безцінний артефакт із Національного архівного фонду є підтвердною грамотою, яку свого часу видав тогочасний руський староста Флоріан із Коритниці. Документ офіційно засвідчує юридичний факт купівлі-продажу поселення Сихів, яке тоді належало до Львівського повіту. Сам оригінал, філігранно написаний латиною на міцному пергаменті, датується початком XV століття, а саме – 2 вересня 1409 року.

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Унікальний документ / Фото з архіву

Як зазначають представники Державної архівної служби, цей пергаментний рукопис офіційно фіксує угоду, за якою тодішній власник села, Іван Сихівський, продав свої володіння Петрові з Харбинович (наразі це поселення Харбіновіце, розташоване у південній частині Польщі). Головна цінність цієї знахідки для істориків полягає саме в тому, що в її тексті вперше в історії згадується топонім "Сихів".

Цікаво, що відомості з віднайденої грамоти ідеально перегукуються з іншим авторитетним джерелом – знаменитою "Хронікою міста Львова", автором якої є дослідник Денис Зубрицький. У її тогочасних записах зазначається, що трохи раніше, 25 травня 1409 року, шляхтич Пйотр Влодкович (Влодек) із Харбіновіце викупив Сихів у його попередніх господарів — Івана Русина та його дружини Оксани. Сума цієї історичної оборудки склала 50 кіп тогочасних руських грошей.

Якщо уважно придивитися до прадавнього пергаменту, у його правому верхньому кутку можна помітити круглий відбиток старовинної печатки. На ній чітко видно силует лева – традиційного геральдичного символу як самого міста Львова, так і всієї Галичини. Цей унікальний і надзвичайно цінний фоліант наразі дбайливо зберігається у фондах Центрального державного історичного архіву України, що розташований у Львові.

Попри те, що старий Сихів майже повністю зник під фундаментами сучасних багатоповерхівок, один унікальний свідок минувшини все ж дожив до наших днів. Ідеться про автентичну дерев'яну церкву Пресвятої Трійці, зведену ще у 1654 році. Цей старовинний храм, покритий ґонтом, прикрашений дивовижними внутрішніми розписами і закономірно має статус архітектурної пам'ятки національного значення.

Шлях Сихова до складу міста був непростим і тривалим. Уперше його спробували зробити частиною Львова у 1942 році за розпорядженням німецької окупаційної влади. Після завершення війни Сихів на деякий час знову повернув собі статус самостійного села, і лише у 1952 році радянська влада остаточно та офіційно включила ці землі в міські межі, розпочавши нову сторінку його історії.