Тобто їх могли помітити раз на певну кількість років. Про це розповіла орнітологиня Ганна Кузьо у коментарі 24 Каналу.

Повна розмова Птахи можуть спати у польоті та долати десятки тисяч кілометрів: інтерв'ю з орнітологинею Ганною Кузьо

Яка кількість птахів в Україні та як їх реєструють?

За словами Ганни Кузьо, загалом у нас зареєстровано 400 видів птахів. Щоправда, кількість птахів, яких можна побачити в Україні, постійно змінюється. Оскільки є ті, яких перестали у нас відзначати.

Наприклад, 100 років тому вони були, а вже тривалий час їх не спостерігають. Тому і немає сенсу, щоб їх реєстрували у тому списку. Натомість з'являються інші види, які розширюють свій ареал.

Зверніть увагу! Інформацію про мігрівні види птахів, які є в Україні, а також про те, куди та коли вони літають, можна дізнатись у цьому довіднику.

Якого іноземного птаха тепер уже вважають українським?

Зокрема, до списку зареєстрованих в Україні потрапив делаверський мартин. Вперше його помітили у 2022 році. А до цього часу птаха в Україні ніхто візуально не бачив

Цей птах є північноамериканським видом і схожий на нашого мартина звичайного (у них навіть можуть бути гібриди). Він зимує у Західній Європі, але у якийсь спосіб потрапив і до України. І цей пролітний вид теж є у списку птахів України. Але невідомо, коли наступного разу він знову у нас з'явиться – це може статися і через 15 років, а може й ніколи,

– підкреслює Ганна Кузьо.

Вдруге делаверський мартин прилетів у березні 2023 року. Про це у спільноті "Птахи України" написав Максим Гаврилюк.

"Зимував птах у Бельгії, під час міграції до місця гніздування сигнал від передавача було отримано на півночі західних областей України та на Київщині. Нагадаю, що вперше цей мартин залетів в Україну наприкінці березня 2022 року. Це дозволило включити його до переліку орнітофауни України", – зазначав він.

Максим Гарилюк додав, що безумовною цікавинкою є факт включення виду до складу орнітофауни на підставі даних передавача.



Мартин делаверський, якого помітили у Чорнобилі у 2022 році / Фото Чорнобильського біосферного заповідника

Які птахи прилітають зимувати в Україну?

Не всі птахи відлітають з України у теплі краї. Також є ті, що навпаки у нас знаходять сприятливі умови для гніздування.

Найвідоміші – це снігурі. У нас їх можна зустріти на Поліссі та у Карпатах.

До прикладу, у Карпатах чим вище підіймаєшся, тим більше там умови стають схожими на північні. А саме на Півночі Європи снігурі здебільшого гніздяться. І це стосується не лише снігурів. Карпати за своїми кліматичними умовами та рослинністю підійдуть багатьом птахам, які більше живуть у північних частинах Європи чи України,

– пояснює Ганна Кузьо.

Також у парі зі снігурами до нас на зиму прилітають чижі. Вони мають зеленкувато-чорне забарвлення. Крім того, прилітають до нас омелюхи. Щоправда, вони роблять це не щороку та у різній кількості.

Докладніше про птахів, які прилітають на зиму в Україну, – у матеріалі 24 Каналу.