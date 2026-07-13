Стафілін пахучий не виглядає як істота, яку варто боятися. Це чорний жук із довгим тілом, якого легко не помітити під листям, камінням чи в траві. Але якщо його потривожити, він швидко покаже, чому має таку назву. У цього жука не один спосіб захисту, а цілий набір неприємних прийомів. Спершу – різкі захисні виділення. Потім – фекальна рідина й блювотна маса. А якщо й цього замало, стафілін може пустити в хід щелепи, пише Discover wildlife.

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Що це за жук?

Стафілін пахучий, або Ocypus olens, англійською відомий як devil’s coach-horse beetle. Він належить до родини стафілінів і має дуже впізнавану поведінку: у разі небезпеки піднімає черевце догори, через що трохи нагадує скорпіона. Жала в нього немає. Але це не означає, що жук беззахисний. Навпаки – його оборона побудована на різкому запаху, їдких виділеннях і сильних щелепах.

Як виглядає цей жук / Колаж 24 Каналу

Саме запах є однією з причин української назви. Захисні речовини виділяються із залоз у черевці, коли жук відчуває загрозу.

Стафілін пахучий поширений у більшій частині Європи та в Північній Африці. Також його завезли до окремих регіонів США й Канади, зокрема до Орегону, Вашингтона, Каліфорнії та частини Британської Колумбії. Найчастіше він тримається вологих місць: його можна знайти в лісах, парках, садах, на луках, у живоплотах, під камінням, колодами або шаром опалого листя.

Як стафілін пахучий захищається?

Якщо жука потривожити, він може випустити різку суміш речовин із залоз у черевці. У джерелі йдеться про іридодіаль – сполуку з групи терпенів, а також 4-метилгексан-3-он – кетон із різким запахом. На цьому захист не закінчується. Стафілін може вистрілити фекальною рідиною з анального отвору. А ще – виділити їдку блювотну масу.

Для людини ці виділення не вважаються небезпечними. Але вони дуже неприємні, а для дрібної здобичі або ворога можуть мати значно сильніший ефект: така хімічна атака здатна пекти й тимчасово засліплювати.

Чому його краще не брати до рук?

Останній захист стафіліна – щелепи. Вони потрібні йому для полювання та розгризання твердих покривів інших жуків, зокрема жужелиць. Тому укус може бути болючим. Не смертельним і не справді небезпечним для людини, але достатньо неприємним, щоб вдруге не хотілося перевіряти його терпіння.

Стафілін пахучий – гарний приклад того, як маленька істота може компенсувати розмір поведінкою. Він не жалить, не має отруйного укусу й не нападає без причини. Але якщо його чіпати, відповідь буде швидкою: різкі виділення, брудна рідина, блювота – і, в крайньому разі, болючі щелепи.