24 Канал дає складні відповіді на просте питання, в реальність якого не хочеться вірити. В якості орієнтирів використані статті на astronomy.com та сайту Британського королівського музею астрономії в Грінвічі.

Як описують загибель Місяця в кіно та фантастиці?

Голлівудський режисер Роланд Еммеріх, який відомий тим, що шукає в інтернеті різноманітні теорії змови, знаходить найбожевільніші з них і створює на їх основі фільми-катастрофи, в 2022 зняв стрічку з промовистою назвою "Падіння Місяця".

Падіння місяця – дивіться трейлер фільму:

Попереджаємо, далі можуть бути спойлери.

У фільмі Еммеріха Місяць зійшов з власної орбіти та почав наближатися до Землі, віщуючи глобальну катастрофу.

У підсумку героям вдалося, якщо не відвернути, мінімізувати наслідки, а глядачі отримали попкорнове кіно на один раз. Але що буде, якщо Місяця дійсно не стане?

У фантастичних романах руйнація Місяця за допомогою комет чи метеоритів з подальшими бомбдуванням уламками Землі – доволі популярний сюжет. Про це писали, наприкад, Джек Макдевіт ("Падіння Місяця", 1998), Сьюзан Бет Пфеффер ("Життя, яким ми його знали", 2006) та Ніл Стівенсон ("Сімміс", 2015). У цьому сценарії Земля не витримує удару й людство гине.

Якщо ж Місяць він не впаде на Землю, а просто кудись відлетить чи буде зруйнований так, що не зачепить Землю, тоді можливі варіанти. У фантастичному фільмі “Облівіон” з Томом Крузом і Ольгою Куриленко, знищення Місяця підступними прибульцями викликало руйнівні землетруси та цунамі на Землі. У теорії, десь так і має бути, адже Місяць дуже важливий для нас.

Які наслідки зникнення Місяця для землян?

Наслідки від можливого зникнення Місяця можна розділити на короткострокові та довгострокові.

Місяць – не лише гарний фон для фото в соцмережах / фото – Pixabay

Які короткострокові наслідки?

Гігантські цунамі та повені через зникнення місячної гравітації;

Зменшення втричі сили припливів і порушення екосистеми прибережних зон, що призведе до масового вимирання морських тварин;

Значно темніші ночі, бо нікому буде освітлювати небо;

Порушення біологічних циклів, адже чимало організмів, синхронізують свої репродуктивні цикли та міграції з фазами Місяця. А тепер мільйони років еволюції стануть не потрібні.

Які довгострокові наслідки?

Прискорення обертання Землі та коротші дні. Обертання планети прискориться, тривалість доби скоротиться до 6-8 годин.

Хаотичні зміни клімату та пір року, сильніші вітри та екстремальніші погодні умови, адже зникне стабілізація кута нахилу земної осі (приблизно 23,5 градуса), яка існує завдяки тяжіння Місяця до Землі та утримує нашу планету на місці. Без такої стабілізації кут може змінюватися від повної відсутності нахилу (тоді не буде пір року) до великого нахилу (екстремальні погодні умови).

Порушення океанічних течій, що може призвести до непередбачуваних та екстремальних кліматичних змін і ми опинимось вже у іншому фільмі Роланда Еммеріха – "Післязавтра".

Чи виживе людство?

Зазначимо, що ці зміни з другого переліку стануться сильно не одразу, бо зміна нахилу Землі відбуватиметься поступово, може розтягнутися на десятки чи сотні років. Можливо, ми навіть не помітимо цього протягом нашого життя.

Без Місяця людство опиниться на межі виживання, а цивілізація може загинути / фото – Pixabay

Втім, зміни стануть незворотніми й це поставить виживання людства під велике питання. Бо зникне сільське господарство, вимруть цілі види тварин, будуть порушені зв'язки між континентами, деякі частини Землі накриє вічна ніч.

Це все може спровокувати голод, холод, епідемії та війни за ресурси. Вижити та адаптуватися до нових умов буде нелегко і можна припустити, що більша частина людства загине.

Фантасти пропонують у такій ситуації зазвичай переселення на інші планети, але такі технології людям поки що не доступні, тому будемо сподіватися, що катастрофа, якщо відбудеться, станеться у наступному мільярді років, коли ми будемо до неї готові.

