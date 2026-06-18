Саме так сталося зі Стриєм – однією з найвідоміших карпатських річок і правою притокою Дністра. Її назву пояснюють по-різному, але одна з легенд веде до гори Явірник, торби із сіллю та слова, яке сьогодні вже не всі зрозуміють з першого разу. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Сіль замість золота: що розповідає легенда про назву Стрия?

За народним переказом, над витоком Стрия височить гора Явірник. У давнину через неї люди ходили до Тухлі, Славського й Лавочного торгувати. Саме там, за легендою, і сталася історія, яка нібито дала назву річці.

Стрий поміж горами та поміж селами Перепростиня і Рибник / Фото Володимир Тертишник

Одного разу чоловік пішов на ярмарок купити солі. Дорогою назад він перейшов Явірник і сів перепочити після важкої дороги. Неподалік пас волів його небіж. Хлопець підійшов до родича й запитав, що той несе в торбі. Чоловік пожартував, що несе золото.

Та цей жарт обернувся трагедією. Небіж повірив словам стрия, ударив його палицею по голові й убив. Коли ж розв'язав торбу, то побачив усередині не золото, а звичайну сіль. У переказі йдеться, що хлопець поховав убитого родича.

Але щойно закінчив насипати могилу, з того місця почало бити джерело. Згодом воно стало струмком, а струмок перетворився на річку. Так люди й назвали її Стриєм.

У цій легенді важливе саме слово "стрий". Так в українській мові називали дядька по батькові. Тому переказ пояснює назву річки через родинну трагедію, у якій жадібність виявилася сильнішою за здоровий глузд.

Який ще переказ існує про Стрий та Опір?

Є й інша відома легенда – значно м'якша за настроєм. Вона розповідає не про людську трагедію, а про двох братів-потоків, які жили під горою Явірник.

Старший був розважний і спокійний, а молодший – запальний та непосидючий. Якось брати домовилися вирушити в далеку мандрівку на світанку. Старший ліг спати раніше, бо знав, що дорога буде довгою. Молодший же ще довго гуляв, задивляючись на захід сонця, а потім міцно заснув.

На ранок старший брат прокинувся, покликав молодшого, але не знайшов його. Подумавши, що той уже подався в дорогу сам, він теж вирушив у путь – спокійно, обираючи зручні долини між горами. Молодший прокинувся пізніше й кинувся навздогін. Він мчав просто через гори, скелі й нетрі, шумів, пінився і зрештою наздогнав старшого там, де той уже виходив на ширшу долину.

Так, за переказом, старшого брата звали Стрий, а молодшого – Опір. Цей образ добре лягає на реальну географію: Опір справді є найбільшою притокою Стрия. А сам Стрий далі несе свої води до Дністра, з яким вони вже прямують у великий водний шлях до Чорного моря.

Місце злиття річок Опір (ліворуч) і Стрий / Фото Петроченко Віктор Іванович

Що відомо про річку Стрий насправді?

Поза легендами Стрий – реальна карпатська річка зі звивистим руслом, гірським характером у верхів'ях і спокійнішим плином ближче до рівнин. Вона бере початок у Карпатах, проходить територією Львівської області й впадає у Дністер неподалік Жидачева.

Її береги давно були частиною людських маршрутів, господарського життя й місцевих історій. Тому не дивно, що навколо річки виникли перекази, у яких географія переплітається з пам'яттю, мовою та народною уявою.

Наукові версії походження назви можуть відрізнятися від легенд. Але саме народні історії роблять річку ближчою: у них Стрий – це не просто лінія на карті, а жива вода з характером, родинною пам'яттю і давнім карпатським відлунням.